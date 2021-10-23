Soğan turşusu nasıl yapılır?

Genelde kurmak ve tutmasını bekleme biraz uzun zaman alsa da aslında basit bir tarifle birçok yemekte kullanabileceğiniz bir soğan turşusu yapabilirsiniz. Hamburger ve sandviçlerinizin arasında, salatalarınızda, kısırlarınızda sunabilirsiniz. Soğan turşusu için gerekli malzemelerin hepsi mutlaka mutfağınızda vardır.

MALZEMELER

Mor soğan

Sirke

Şeker

Tuz

Su

NASIL YAPILIR?

Soğanları halka veya yarım ay şeklinde ince bir şekilde doğrayın. Daha fazla lezzet içerdiği için beyaz yerine mor soğan kullanmanız daha iyi olacaktır. Doğradığınız soğanları bir kavanoza alın ve üstünü geçecek kadar turşu suyunu hazırlayın. Bunun için her bir bardak suya bir bardak sirke, bir yemek kaşığı tuz ve şeker ekleyin ve kaynatarak erimesini sağlayın. Bu aşamada sirkeyi elma sirkesi olarak seçmeniz daha iyi olabilir. Dilerseniz tuz olarak kaya tuzu ve şeker yerine bal kullanabilirsiniz. Kaynayan suyu soğanları tamamen öretecek şekilde kavanoza boşaltın ve oda sıcaklığını gelene kadar dinlendirin, sonrasında buzdolabında bekletin. Daha aromalı bir turşu için içerisine karabiber ve hardal tohumu veya sumak katarak lezzetlendirebilirsiniz. Soğan turşunuzu tüketmeden önce en az 8 ila 12 saat geçmesini bekleyin. Bu süre geçtikten sonra yemeye hazır olsalar da bir haftadan sonra maksimum lezzetlerine ulaşan bu soğanları birçok yerde kullanabilirsiniz.