Su içemeyenlere 3 aromalı su önerisi

Diyetisyen Sibel Mumcu, “Çevresel faktörler ve dengesiz beslenme vücutta istenmeyen toksinlerin birikmesine neden olabilir. Çalışanların sıklıkla yakındığı sebepsiz baş ağrıları, yorgunluk, kaliteli uyku uyuyamama gibi sorunlar bu toksinler nedeniyle görülebilir ve detox suları bu toksinlerin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olur” açıklamasında bulundu.
Salatalık detoks suyu
İçindekiler: Maydanoz, salatalık, limon
1 adet limonu ince ince dilimleyin. Yarım demet maydanozu ayıklayın ve dalları ile kullanın. 2 orta boy salatalığı ince ince dilimleyin. Tüm malzemeleri bir kaba alın ve üzerine 2 litre su ilave edin. 3 saat kadar tüm aromaların suya geçmesini bekleyin. Aynı gün içinde tüketin.
- Salatalık; C vitamini ile bakır, potasyum, manganez, fosfor, magnezyum gibi pek çok mineralin kaynağıdır.
- Limon ve maydanozdaki C vitamini, antioksidan özellikler gösteren, bağışıklık sitemini güçlendiren, cilt sağlığına iyi gelen etkiler gösterirler.
- Salatalığın yüzde 90'ı sudan oluşur, Maydanoz diüretik etkiler gösteren özelliğe sahiptir. Bu özelikleri ile toksinlerin atılmasında oldukça etkilidirler.
- Salatalık, vücudu serinletir, kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olur, vücut sıcaklığının dengede tutulmasını sağlar.
- Salatalığın ferahlatıcı etkisi ile nefesinizi de tazelerseniz.
Zencefilli detoks suyu
İçindekiler: Ananas, taze zencefil
Ananası soyduktan sonra ortasını çıkarmadan yarım ay şeklinde dilimleyin. Ananasın yarısı yeterlidir. Bir baş parmağı büyüklüğündeki taze zencefili de soyarak ince ince dilimleyin. Tüm malzemeleri bir kaba alın ve üzerine 2 litre su ilave edin. 3 saat kadar tüm aromaların suya geçmesini bekleyin. Aynı gün içinde tüketin.
- Zencefil, sindirim sisteminin dostudur. Bağırsaktaki zararlı bakteri ve parazitlerin, özellikle kalın bağırsakta sindirilmeyen karbonhidratlarla beslenen bakterilerin çoğunu temizler.
- Zencefil güçlü bir antioksidandır, kan dolaşımını arttırarak kalp kaslarını güçlendirir. Aynı zamanda cilde canlılık kazandırır. Vücudu toksinlerden arındırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
- İyi bir C vitamini kaynağı olan ananas, bağırsak sağlığı için önemli çözünür lifler içerir. Lifli yapısı ile aynı zamanda yüksek kan kolesterolünü de dengeleyen ananas kalp hastalıklarına karşı koruyucudur, antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini destekler, ödemi önlemede etkilidir.
Tarçınlı detoks suyu
İçindekiler: Yeşil elma, çubuk tarçın
2 adet elmayı kabuklarıyla beraber ince ince dilimleyin. 2 adet çubuk tarçınla birlikte bir kaba alın.
Üzerine 2 litre su ilave edin. 3 saat kadar tüm aromaların suya geçmesini bekleyin. Aynı gün içinde tüketin.
- Tarçın, çok eski çağlardan beri ishal, soğuk algınlığı, yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları ve karın ağrısı için kullanılır. İnsülin duyarlılığını arttırdığı için kan şekerini dengeler. Antiseptik özellikler gösterir ve iyi bir bakteri savaşçısıdır. İştahsızlık, hafif mide krampları, bağırsaklardaki şişkinlik ve gaz sorunlarından kaynaklanan rahatsızlıklara iyi gelir.
- Elma; yüksek tansiyon, kolesterol ve kan şekeri dengesi ve iştahın düzenlenmesi ve hazımsızlık için yardımcıdır. Bağışıklık sistemin güçlendiren antioksidanlar içerir. Ayrıca solunum yolları ile ilgili hastalıkların önlenmesinde faydalıdır.
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