Sulu Köfte Çorbası nasıl yapılır?

Biz ailece çorbaya bayılıyoruz. Zamansız bir lezzet. Bazen ana öğünde başlangıç, bazen kahvaltı, bazen gece geç saatte karnımız acıktığında.. Sulu köfte hem pratik hem de besleyici bir çorba.. Pratikliği müsait zamanımızda aşağıdaki tarifle hazırladığımız köftelerimizi buzlukta kullanılmaya hazır şekilde saklayabilmemizden kaynaklanıyor..

Tarifimiz birçok denemenin sonucunda oluşmuş Emre ve Kerem onaylı tariftir.

Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun..

Köfte malzemeleri;

500 gr dana kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı köftelik bulgur

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

Çorba suyunun malzemeleri;

1 çay bardağının çeyreği kadar sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 litre su

1 yemek kaşığı tereyağ

3 yemek kaşığı erişte

Nasıl yapılır?

Bir tepside hazırlığımızı yapacağız.

500 gr dana kıymayı, rendelenmiş olan soğanı, sarımsak, baharatlar ve yumurtayı karıştırıyoruz.

Minik toplar oluşturacağız.

2 yemek kaşığı unu tepsimizin içindeki minik köfte toplarının üzerine koyup tepsiyi sallayarak tüm köftelerin una bulanmasını sağlıyoruz.

15 dakika buzdolabında dinlenmeye gidiyor.

20 veya 24 cm’lik tencerede yağı ısıtıp unu kavuruyoruz. Sürekli karıştırmamız önemli.

Salçalarımızı ekliyoruz.

Kıvam aldığında suyu yavaş yavaş ekliyoruz.

Kaynama noktasına geldiğinde tereyağ ekliyoruz.

Un koymak istemeyenler daha sulu bir kıvam elde etmeyi göze alarak bu malzemeden vazgeçebilir.

Kaynama noktasına geldiğinde erişteleri koyuyoruz. Hemen ardından buzdolabındaki köftelerimizi çorbamızın suyuna ekleyip pişiriyoruz. 15 dakika pişiriyoruz.

Servise hazır.

Afiyet olsun..

youtube.com/bunuyerim

instagram.com/mervecobanuslas/