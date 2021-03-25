Sütlü irmik tatlısı tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 su bardağı irmik

1/2 su bardağı toz şeker

NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeyi tencerede karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişiriyoruz. Bir iki damla vanilya veya 1 paket vanilin ekliyoruz. Islattığımız kalıbın içine muhallebiyi döküyoruz.

Ceviz ve tarçın ile süsleyip servis edebileceğiniz gibi, tatli ve mayhoş tatları bir arada tercih edenler muhallebinin üzerini portakal peltesiyle kaplayıp başka bir lezzete de ulaşabilirler.

Pelte için;

2 su bardağı portakal suyu

Portakal kabugu rendesi

1/2 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı patates nişastası (ya da baska bir nişasta)

Tüm malzemeyi, nişasta topaklanmasın diye, sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Katılaşan peltemizi İrmikli muhallebimizin üzerine döküp, soğuduktan sonra servis ediyoruz.

Afiyet olsun