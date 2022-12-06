Tabule tarifi

MALZEMELER

½ su bardağı ince bulgur

1 bardak sıcak su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 demet maydanoz

1 demet nane

2 adet domates,

1 adet küçük salatalık

1/3 su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Karabiber

NASIL YAPILIR?

Bulguru ve 1 kaşık zeytinyağını bir kaba koyup üzerine sıcak suyu dökün ve üzeri kapalı olarak 20 dakika bekletin. Maydanoz ve naneyi ince ince kıyın. Domateslerin ve salatalığın çekirdeklerini çıkartıp, çok küçük küpler şeklinde doğrayın. Bulguru bir salata kabına alın. Domates dışındaki malzemeyi ekleyip iyice karıştırın. 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Domatesi ekleyip karıştırın ve soğuk olarak servis edin. Dilerseniz nar ekşisi ile tatlandırabilirsiniz.