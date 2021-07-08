Tam kıvamında Sütlaç

Sütlü aş veya sütlü pirinç adlarıyla ilk olarak 15. yüzyılda tıbbi kitaplarda yer alan sütlaç İtalyan mutfağında da yerini almıştır. Papa V. Pius'ın 1570'de verdiği bir ziyafetin üçüncü yemeği olarak ''üzerine şeker ve tarçın serpilmiş Türk usulü sütlü pirinç'' diye misafirlere sunulmuştur.

MALZEMELER

1 litre süt

2/3 çay bardağı pirinç

1,5 su bardağı su

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

Üzeri için tarçın

NASIL YAPILIR?

Su ve pirinci sütlacı pişireceğiniz tencereye alıp orta ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Pirinçler iyice yumuşayınca sütü ekleyin. Süt ısınıp kaynayana kadar orta ateşte pişirin. Kaymağını ara ara alın. Süt kaynayınca şekeri ekleyin. 3-4 dakika daha kaynatın. Bütün işlemleri, az orta ateşte yapın. En son 1 çay bardağı soğuk su ile erittiğiniz nişastayı, yavaş yavaş kaynamakta olan sütlacınıza ekleyip karıştırın. 3-4 dakika sonra sütlacı ocaktan alın. Kaselere paylaştırın ve dışarıda ılımasını bekleyin. Ilınınca dolaba alın.

Afiyet olsun