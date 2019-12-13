Tarihi fırın yarım asırdır faaliyette

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy mahallesinde bulunan yaklaşık yarım asırlık fırın, çevrede yaşayan ve kendi ekmeğini pişirmek isteyenlere de hizmet veriyor.
İzmirli bir fırın ustasına yaptırılan taş fırın 50 senedir çevredeki vatandaşlara hizmet ediyor. Ekmek ürünlerini dışında sabahları, haşhaşlı börek ve içli börekle taş fırın lezzetinde hazırlanan ürünler çevredeki vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Taş fırın 1969 yılında, Ali Kuşçu tarafından İzmirli bir usta tarafından 6 ay süre içinde yağmurlu havalarda yapımına ara verilerek yapılan taş fırında pişirilen ekmeğin tadına doyum olmuyor.
İşletmeciler Turan ve Nurten Tekir çifti tarafından işletilen fırında, meşe odunu kullanarak ürünlerin pişmesi sağlanıyor. İşletmeci Turan Tekir; ’’29 sene önce eşimle birlikte bu fırını Ali ustamızdan kiraladık, fırın Eskişehir’in en büyük taş fırını, ısıtılmasını meşe odunundan sağlıyoruz. Son 12 senedir usta ve kalfa sıkıntısı yüzünden eşimin desteğini aldık ve beraber vatandaşlarımızın yiyeceği ekmekleri hazırlıyoruz. Eşim börek türlerini hazırlıyor ve çok rağbet görüyor’’ diye belirtti.
Nurten Tekir, kendi ekmeğini yapmak isteyenlere de hizmet verdiklerini anlattı. Tekin, "Eşimle beraber 12 senedir burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Her gün 12-13 saatleri arası dışarıdan gelen hamurları alarak pişiriyor, bunun karşılığında ekmek başına 1,5 lira alıyoruz. Ayrıca dışarıdan getirilen tepsi olsun, güveç olsun burada pişiriyoruz. Taş fırın olduğundan ürünlerimiz çok lezzetli müşterilerimizin isteklerine karşılık ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Hayatımızdan memnun olsak da normal sosyal hayattan biraz uzak kalıyoruz. Yine de sıkıntı olmuyor. Fırın sahibimizi kaybedeli çok oldu, eşi hacı Emine ninemiz arada ziyaretimize geliyor ne kadar zor şartlarda yaptıklarını anlatarak anıları tazeliyoruz’’ diye belirtti.
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