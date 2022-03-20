Terbiyeli sulu köfte tarifi

Her mevsimde sofralarınızda tercih edebileceğiniz, lezzetli bir yemek tarifini sizlerle paylaşıyorum...

MALZEMELER

350 gram orta yağlı kıyma

3 yemek kaşığı pirinç

2 adet orta boy patates

2 adet havuç

2 küçük soğan

2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Yarım limon suyu

Zeytin yağ

Tuz

Karabiber

Süslemek için maydonoz

HAZIRLANIŞI

Kıymayı yoğurma kabına alın, rendelediğiniz soğan (suyunu elinizle sıkın), yıkanmış süzülmüş pirinç, tuz ve karabiberi birlikte 5 dakika kadar yoğurun.Kıvam alan kıymadan parçalar kopararak elinizle çok büyük olmayacak şekilde yuvarlayın.

Patatesi ve havucu soyup küp küp doğrayarak tencereye alın. Zeytin yağında hafif kavurun. Üstüne 1 litre kadar su ekleyin ve 5-6 dakika kaynamaya bırakın. Sebzeleri hafif yumuşayana kadar pişirin.

Hazırladığınız köfteleri una bulayın, tencereye ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Limon suyu ve yumurta sarısını bir kasede çırpın.

Kaynayan yemek suyundan 3-4 yemek kaşığı alarak terbiye karışımına azar azar ekleyin ve karıştırın.

Terbiye iyice ılındıktan sonra tencereye ilave edin ve karıştırın. Böylelikle kesilmesini engelleyeceksiniz. 4-5 dakika orta ateşte kaynatın.

Maydanozu ve tuzu ilave ederek bir taşım daha kaynatın, ocaktan alarak servis yapın.