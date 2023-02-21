Termal tatlısı nasıl yapılır?

15gr un

1 adet yumurta

3 gr sıvı yağ

1 gr. tuz

1 gr şeker

50 gr elma marmeladı

5 gr kavrulmuş nüverde

50 gr vişne reçeli

5 gr nişasta

50 gr su

NASIL YAPILIR?

Bir çukur kaba un, süt, yumurta, çiçek yağı, tuz ve şeker ilave edilerek krema kıvamı alacak şekilde karıştırılır. Teflon tavada pişirilir. Hazırlanan krep soğutularak üzerine elma marmeladı sürülür. Kavrulmuş nüverde fıstıklar kırılıp krepe serpilir. Rulo şeklinde sarılır. Çapraz bir şekilde kesilerek, kesik kısımları üste gelecek şekilde servis tabağına yerleştirilir. Vişne reçeli su ve nişasta kaynatılarak kreplerin üzerine ilave edilerek servise sunulur.

Kaynak: Yalova İl kültür ve Turizm Müdürlüğü