Kıyma makinesinde iki kez çekilen dana etinden yapılan ve odun ateşinde yüzde 80 pişirildikten sonra paketlenerek marketlerde satışa sunulan Tire şiş köftesi, yemek yapmaya zamanı olmayanların yeni gözdesi haline geldi.
Tire ilçesindeki kebapçılarda en çok tercih edilen lezzet olan şiş köfte, ayrıca ön pişirme işlemi yapıldıktan sonra dondurularak Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor.
Koyun yoğurduyla yenilmesi tavsiye edilen şiş köfte, şubatta Tire Ticaret Odasının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
"Tüm vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz"
Tire Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, AA muhabirine, ilçeye özgü lezzetlerden Tire şiş köftesinin tescil sürecinin başarıyla sonuçlanmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Coğrafi işaret sayesinde, belirlenen standartlara göre üretilecek bu meşhur lezzetin marka değerinin de korunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Delikanlı, şöyle konuştu:
"Tire şiş köftesi dananın yağsız yerinden alınan ete çok az tuz katılarak hazırlanır. Hazırlanan et, önce mangalda közlenir. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir köfte yoktur. Çünkü yarı pirmiş haldedir, bir nevi sağlıklı hazır yemektir. Bunun Tire'de üretip Türkiye'nin her tarafında tüketilmesi için coğrafi işaretini aldık. Şu anda tanıtımını da yaparak tüm marketlerde vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. İnternet üzerinden de siparişler alınıyor. Hazır sayılır, 2 dakika içinde pişen bir yemek. Domatesle soslanarak, yoğurtla yenir ve oldukça lezzetlidir. İnsanlar sırf bunu yerinde yemek için ilçeye gelirler."
Ustası anlattı
Tire şiş köfte ustası Ahmet Çetiner ise köftenin lezzetini etinin kalitesinden aldığını ifade etti.
Hayvanın belli bölgelerinden alınan ete sadece yüzde 2 tuz eklediklerini, baharat ya da başka hiçbir katkı bulunmadığını belirten Çetiner, şunları kaydetti:
"İlk önce kıyma tuzla 1-2 gün mayalanıyor, ardından dinlenen kıyma, parmak kalınlığındaki çelik şişlerle mangal kömüründe pişiriliyor. Servis öncesi ise tereyağında kızartılıyor ve domates sosu ve maydanozla tüketiliyor. Yanında da genellikle yoğurt tüketiliyor. Meşhur Tire şiş köftenin orijinali bu şekilde. Kimi yerlerde farklı sunumlar yapılıyor ama aslı bu, 100 yıldır bu böyle. Bu anlamda coğrafi işaret alması çok önemli, bu sayede farklı sunum yapılması da önlenmiş olacak. Ayrıca tescilin ardından isim daha çok duyulmaya başlandı. İnsanlar sadece bunu yemek için bile Tire'ye gelebiliyor. Zaten müşterilerimizin çoğu ilçe dışından gelen insanlar."
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