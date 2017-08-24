Hepimiz sağlıklı beslenmek istiyoruz ama medyada dolaşan, kitaplarda yazan bazı bilgiler bu hayatı gözümüzde ütopik yapıyor. O kadar çok bilgi havada uçuyor ki. Tüm bilgiler birleşince uygulanamazmış gibi geliyor. Ayrıca bir de uygulamaya çalışan insanlara "öyle yapma, şöyle yapma" diye ahkâm kesiyoruz. Eninde sonunda tabağın dibindeki kalan salçalı suya hepimiz bir parça ekmek bandırmıyor muyuz. Hadi itiraf edin...

Benim ana fikrimi artık biliyorsunuz. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazları...

Elinizden geldiğince fazla sebze tüketin, sebze tüketebilmek için her yolu deneyin.

Rafine şekeri kati surette hayatınızdan çıkartın.

Evinize paketli gıda, üstünde light yazan ürünleri almayın, koruyucu içeren şeyleri kullanmayın.

Ev yapımı yoğurdunuzu, kefirinizi eksik etmeyin.

Günde 2 meyvenizi mutlaka yiyin.

İyi kalite kurubaklagil, mevsim balığı ve iyi kalite etinizi makul miktarda bir öğünde tüketin.

İyi yağ seçeneklerini (zeytin, zeytinyağı, avokado, tereyağı, ceviz, badem, fındık) porsiyon kontrollü olarak hayatınızda bulundurun.

Hemen pratik bir tarifimi de buraya kondurmak isterim. Hafta içi pastanelerden börek, poğaça yeneceğine, yağlı kağıda değmiş de olsa şöyle bir kahvaltı çok daha temiz ve sağlıklı olur.

Tost makinesinde hızlı börek tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı rondodan geçirilmiş yulaf ezmesi

Beyaz peynir

Maydanoz, dereotu veya dilediğiniz baharatlar

1 çay kaşığı kabartma tozu

NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri karıştırın.

Yulafların sıvıyı çekmesi için 10-15 dakika bekleyin.

Daha sonra tost makinesine yağlı kağıt serip, karışımı dökün ve sağından solundan toparlayın.

Yağlı kağıdın diğer yarısını da üstüne örtüp tost makinesinin kapağını kapatın.

10 dakika içinde harika sağlıklı böreğiniz hazır.

Siz bir yerden sağlıklı beslenmeye başlayın, bu detaylar olduğu kadar olur. Detaylara takılıp ana fikirden uzaklaşmayalım, sağlıklı beslenmeye bir yerinden başlayalım.

Herkese sağlıklı, mutlu ve şekersiz günler dilerim.