Tüm detaylarıyla Limonlu Cheesecake

Limonlu Cheesecake nasıl yapılır?

Birebir tüm adımlarıyla siz de deneyin siz de farkı göreceksiniz! Aşağıda tüm adımlarıyla detaylı olarak yazıyorum, şimdiden afiyet olsun. Sakın unutmayın bir gece dinlendirdikten sonra servis etmek çok önemli !

Cheesecake tabanı için;

3 paket yulaflı bisküvi

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

3 paket yulaflı bisküviyi rondodan geçirip ve eritilmiş tereyağ ile iyice harmanlıyoruz.

26 cm çerçeveli kalıba yerleştirip 10 dk 160 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz.

Cheesecake dolgusu için;

600 gr labne peyniri

1 su bardağı şeker

1 su bardağı krema

3 yemek kaşığı un

1 limon suyu ve kabuğu

4 yumurta

Oda sıcaklığındaki labne peyniri şekerle iyice çırpıyoruz. Krema ve unu da ekleyerek çırpma işlemine devam ediyoruz. Limon suyunu ve kabuğunu ekleyip karıştırdıktan sonra son olarak oda sıcaklığındaki yumurtaları da tek tek ekliyoruz. Fırın ısımızı 145 dereceye indiriyoruz.

Harcımızı güzelce tabanımızın üstüne yerleştirip 60-70 dakika pişiriyoruz. Pişirme yaparken kelepçeli kalıbımızı bir tepsinin içine koyuyoruz ve tepsinin alabildiği kadar su koyuyoruz ki çatlama olmadan piştiğinden emin olalım. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra en az 15 dk kadar kapağını açmıyoruz. 20 dakika kapak yarı açık bir şekilde beklettikten sonra ve fırından çıkartıyoruz. Ardından 1 gece buzdolabında bekletip dinlenmesini sağlıyoruz.

Limonlu Üst Dolgu

1 su bardağı limon suyu

1 çay bardağı su

5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

Sıktığım tüm limonların kabuğu

Hepsi tencerede koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz.

Ardından tamamen pürüzsüz bir dokuda olması için süzüyoruz.

Soğuması için buzdolabında bekletiyoruz.

1 gece beklemiş olan cheesecake üstüne soğumuş olan limon sosu ekleyip son 1 saat daha buzdolabında beklettikten sonra servise hazır hale getiriyoruz.

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