Tuzda pişen balık ‘lakerda’

Karadeniz’de en düşük bir kilogramlık palamutlardan özel işlenerek hazırlanan ‘lakerda’ tezgâhlarda yerini aldı. Lakerdanın özen gerektirdiğini, bundan dolayı zor ve meşakkatli olduğunu söyleyen balıkçı İbrahim Gündoğdu, “Sinop’ta bunu yapmayan bilmeyen olmaz, bütün evlerde yapılır. Ben de onlardan öğrendim, nasıl yapıldığına baktım, zaman zaman kendimi geliştirdim, kendime göre de yöntemler buldum. Lakerda yapımında balığın sertliği çok önemli. Sert olacak, kaya gibi olacak. Bir kilonun altında olmayacak, balık suda gevşemeyecek yoksa dağılır. Bir kiloluk palamutları üçe bölüyorum, daha sonra iliğini ve kanını alıyorum. Çok önemli, ilik ve kan içinde kalırsa bozar balığı. Kanını iliğini aldık, suda bekletiyoruz en az 3 gün, sürekli suyunu değiştirmek kaydıyla. Daha sonra tuza yatırıyoruz, iki gün de tuzda bekletiyoruz. Sonra çıkartıyoruz ve kavanozlarımıza koyuyoruz. Ben ayçiçeği yağı koyuyorum artı olarak, hava almasını önlemek için” diye konuştu.
Kavanozdan çıktığı an yenebilir bir ürün olduğunu söyleyen Gündoğdu, “Kavanozdan çıkarttıktan sonra önce dıştaki derisini soyuyorsunuz, kemiğinden ayırıyorsunuz sonra küp küp doğranıp yenir. Ben sade yiyorum, yanında soğanla birlikte. Pişirme yok, kavanozdan çıktığı an yenebilir. Zaten tuzda pişiriyorum ben bunu, tuzda pişmiş balıktır lakerda. Az tuzla yaparsanız çok kısa zamanda tüketirsiniz, benim yaptığımı dolapta saklayarak 1 yıl boyunca tüketebilirsiniz” şeklinde konuştu.
Yapımının ortalama 10 gün sürdüğünü söyleyen Gündoğdu, emek isteyen bir ürün olduğunu bundan dolayı hazırlanmış lakerdanın 350 TL’ye satıldığını söyledi.
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