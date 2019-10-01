Yenipazar pidesinin ayırt edici özelliği, pide ustalarının eseri olan damak tadıdır. Ustalar tüm bilgi ve tecrübelerini pide yapımında kullandığı gibi geleceğin ustalarını da yetiştirir. Diğer ayırt edici özellik ise kullanılan malzemenin tamamen yöresel ve doğal olmasıdır. Pide çeşitlerinden yuvarlak kıymalı pide servisinde kullanılan limon değil turunçtur. Turunç, bölgemizde yetişen bir nevi acı portakaldır. Acı, mayhoş bir tadı vardır. Usta tavsiyesiyle kıymalı pideler üzerine sıkılır. Eşsiz bir lezzet katar. Ayrıca tüm pide çeşitlerinde hamur elle açılır. Fırın içerisinde bulunan pidenin çevirme işleminin fırın dışına çıkarılmadan yapılması önemli bir püf noktadır.

YENİPAZAR PİDE ÇEŞİTLERİ

Ham maddesi hamur ve yöresel iç malzemeden oluşan, yerli ustaların tüm hüner ve tecrübelerini katarak hazırladığı eşsiz bir pidedir. Yenipazar'da yapılmakta olan pide çeşitleri kıymalı, kıymalı yumurtalı, kıymalı kaşarlı, yuvarlak, kapalı peynirli, peynirli yumurtalı, kaşarlı ve tahinlidir. Pide çeşitleri arasında yuvarlak adı verilen pide ilçeye özgü bir pide çeşididir. Pideler; tek, bir buçuk ve çift (duble) porsiyon olarak servis edilir. Sadece yuvarlak pide adet olarak servis edilir. Ne yiyeceğinize karar veremediyseniz "sırayla alalım" demeniz yeterlidir.

YENİPAZAR'DA PİDE NEREDE YENİR?

HUKUL PİDE: Sebzeler kendi bahçelerinden. Adres: Hukul Pide Salonu Çarşı İçi Belediye Karşısı Yenipazar – AYDIN Telefon: 0256 361 45 56 – 0542 687 96 64

SÜMER PİDE: Esnaf lokantası olarak tanımlayabiliriz. Çarşı, Yörük Ali Efe Cad. No:24, 09350 Yenipazar/Aydın Tel: (0256) 361 36 70

ELMAS PİDE: Diğerlerine göre daha şık denebilir. Hükümet Mah. Atatürk Cad. No: 31 09350 Yenipazar (0256) 361 21 12

Notlar: Hukul pide tahinli pidenin uzerine fıstık serpiyor, Elmas pide ise susam. Tercih sizin. Mekanın şık olması önemli değil yediklerim lezzetli olsun derseniz Hukul'u öneririz.





Pide çeşitlerinin yanısıra masaya gelen kiremitte pişen soğanlı domatesli meze

YENİPAZAR PİDESİNİ DİĞER PİDELERDEN AYIRAN NEDİR?

Pide yapımında kullanılan hamurun hazırlanmasında un, su, tuz ve maya kullanılır. Tercih edilen un çeşidi buğday unudur. Yaş hamur mayası kullanılmaktadır. Su, bölgesel Madran memba suyudur. Gerekli malzemelerin karışımıyla elde edilen hamur, pide lezzetinde en önemli unsurların başında gelir. Hazırlama işlemi büyük bir ustalık ve tecrübe gerektirir hazırlanan hamur en az 20 dk. bekletilir. Kullanım süresi mevsime göre değişir. Yaz aylarında iki saati geçmemek şartıyla hamur yenilenir. Malzeme oranları kullanım ihtiyacına göre değişir. Örneğin; 50 kg una 1 paket maya, 30 litre su, 700 gr tuz olarak hazırlanır.

KULLANILAN MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ

Kıyma: Dana eti kullanılmaktadır. Dana etinin döş, ön, kol, kaburga kısımları tercih edilir. Et üzerindeki yağla çekilir. Hariçten yağ konmaz. Etin yağ oranı düşükse çember yağı ilave edilir. Otlakta doğal besinlerle yetişmiş dana öncelikli tercihtir. Kıymaya domates, soğan, maydanoz dahil edilir. Tercihe göre sade kıymada kullanılır. Kıymaya ilave edilen malzemeler bıçakla küçük parçalar haline getirilir. Sebze kullanımında öncelik kendi yetiştirdiği ürünlerdir. Yoksa yöresel ürün ya da sera ürünü olarak sıralanır.

Peynir: Ev yapımı köy peyniri kullanılır. İnek sütünden yapılan peynir tercih edilir. Alınan peynir rendelenerek kullanıma hazır hale getirilir.

Yöresel çökelek (kesik): Sütün kestirilmesinden elde edilen ev yapımı çökelektir.

Yumurta: Köy yumurtası kullanılır.

Tahin: Yerli susam tahini kullanılır.

Tereyağı: Ev yapımı tereyağı kullanılır.

Fırın özellikleri: Fırınların standart bir ölçüsü yoktur. Ustanın istediği ve işletmenin çalışma kapasitesine göre değişir. Ateş tuğlasından yerli ustalar tarafından yapılır. Fırın çift girişli tek bacalıdır. Bu özelliği sayesinde duman isini önler. Pidenin yapımında nemli bir yer oluşturan fırın sıcaklığını şartlara göre usta belirler.

Odun özellikleri: Pide yapımında zeytin odunu birinci tercihtir. Nedeni yüksek ısı vermesidir. İkinci tercih olarak şeftali odunu kullanılır.

KIYMALI PİDE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

200 gr hamur

60 gr et

30 gr domates

20 gr soğan

4 gr maydanoz

NASIL YAPILIR?

Hamur elle uzun ve ince bir şeklide açılır.

Malzemelerle karıştırılmış kıymaya az su ilave edilerek hamurun üzerine serilir

Hamurun kenarları ince bir şekilde kıvrılıp fırına verilir.

Pişen pide dilim şeklinde doğranarak üzeri tereyağlı servis edilir.

Üzerine sıkılmak üzere turunç verilir.

İsteğe bağlı olarak pişmeye yakın bir zamanda üzerine kaşar ya da yumurta ilave edilir.

PEYNİRLİ (KAPALI) PİDE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

200 gr hamur

80 gr kesik

80 gr peynir

5 gr maydanoz

NASIL YAPILIR?

Hamur elle uzun ve geniş bir şekilde açılır.

İçerisine yöresel peynir ve kesik maydanozla karıştırılarak serilir.

Hamur uçları birbiri üzeri katlanarak kapatılır.

İç malzemenin hamur arasında kalması sağlanır.

Pişirilmek üzere fırına verilir.

Üzeri tereyağlı olarak servis yapılır.

İsteğe bağlı olarak hamur kapatılmadan iç malzeme içine tereyağı konulur.

PEYNİRLİ YUMURTALI PİDE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

200 gr hamur

30 gr peynir

30 gr kesik

5 gr maydanoz

3 köy yumurtası

NASIL YAPILIR?

Hamur elle uzun ve ince bir şekilde açılır.

Kesik, peynir, yumurta ve maydanoz bir kap içinde karıştırılarak hamur üzerine kaşık yardımıyla serilir.

Hamurun kenarları ince biçimde kıvrılarak fırına verilir.

Piştikten sonra dilim şeklinde doğranarak üzeri tereyağlı servis yapılır.

YUVARLAK KIYMALI PİDE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

50 gr hamur

20 gr et

8 gr domates

5 gr soğan

3 gr maydanoz

NASIL YAPILIR?

Standart gramında ayrılan hamur yuvarlanır.

Yuvarlanmış hamurun ortasına kıyma ile basılarak kenarları boş bırakılır.

Bu şekilde yuvarlak pidenin kenarlarının puf olmasını sağlayarak fırına verilir.

Piştikten sonra üzeri tereyağlı servis yapılır.

Yuvarlak kıymalı pidenin çapı 10×10 cm’dir.

TAHİNLİ PİDE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

200 gr hamur

130 gr tahin

85 gr şeker

15 gr susam

NASIL YAPILIR?

Hamuru elle yuvarlak bir biçimde açılır.

İçine tahin dökülüp hamurun her tarafına yedirilir.

Daha sonra içerisine şeker koyup şeker tahin ve hamur yedirilir.

Hamur dolanarak katlanıp tekrar yuvarlak bir şekilde açılır.

Yine üzerine tahin sürülerek üzerine susam ve tereyağı ilave edilerek fırına verilir.

Ateşten uzak pişmesi önemlidir.

Piştikten sonra servise sunulur.

Tek porsiyon tahinli pidenin çapı 30×30’dur.

BONUS TARİF

YAVRU KAVURMASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 bütün tavuk

1 kg sivri kırmızı biber

2 adet iri baş soğan

1 yemek kaşığı toz biber

1 adet domates

3 yemek kaşığı tereyağı

1 fincan zeytinyağı

Tuz

NASIL YAPILIR?

Bütün tavuk önce tuzlanır 1 saat bekletilir.

Bekletilen tavuklar yıkanır ve parçalara ayrılır.

Kol, bacak, but dörde bölünerek parçalama işlemi tamamlanır.Tekrar yıkanır.

Yıkanan parçaların iyice suyunun süzülmesi beklenir. Tencereye tereyağı ve zeytinyağı koyulur, kızdırılır.

Kızdırılan yağın içine tavuk parçaları atılarak yüksek ateşte pişirilir.

Etler suyunu bırakıp çekince mühürleme işlemi biter.

Soğanlar küp küp doğranır. Tavuklarla birlikte kavrulur.

Daha sonra 1 cm aralıklarla doğranan biberler tavuğun üzerine ilave edilir.

Domates doğranır. Toz biberle birlikte eklenir.

Kısık ateşte pişirilir.

Not: Yenipazar'da yetiştirilen civcivler büyüdüğü zaman onlara yavru adı verilir.