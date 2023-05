Genelde besinsel içerikleri arttırmak ve yemeğimizi daha lezzetli hale getirebilmek için iki ya da daha fazla gıda türünü bir araya getiriyor, kombine bir şekilde tüketiyoruz. Ancak bazı yiyecek türlerini, sindirilmeleri için gereken şartların ve sürenin farklı olması sebebiyle ayrı ayrı yemek gerekiyor. Yanlış yemek kombinasyonları, karın ağrısına, şişkinliğe, yorgunluğa, gaza ve rahatsızlığa sebep olabiliyor. Bu tür kombinasyonları uzun vadede sürdürmek ise ciltte döküntüleri, kronik sindirim problemlerini ve kötü nefes kokusunu getirebiliyor. Yalnızca doğru besin birliktelikleri ile kilo verebilir ve gün içerisindeki enerjinizi koruyabilirsiniz. Sağlık açısından zararlı görülen ve uzak durulması gereken yanlış yiyecek kombinasyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

İki yüksek protein içerikli besin

Kahvaltıda sucuklu yumurta yemek, hayatımızın olmazsa olmalarından; ancak bu ikiliden biraz kaçınmakta fayda var. Bu iki yiyecek türünde de yüksek miktarda protein bulunur ve midede kendilerine genişçe bir yer edinirler. İkisini aynı anda sindirmeye çalışmak vücudu zorlar. Bu da vücutta toksik atıklar oluşmasına neden olur ve vücudun direnci kırılır. Hafif proteini önce tüketmeli, ete daha sonra geçiş yapmalısınız. Süt ve yoğut, tavuk ve yoğurt, süt ve yumurta ikililerine dikkat etmek gerekir.

Süt ve pekmez / yumurta ikilisi

Süt kalsiyum içeriği çok yüksek, genellikle çocuklara kahvaltıda bol miktarda içirilen bir içecektir. Pekmez ve yumurta da kahvaltıda tüketilen, protein ve demirden zengin çok kıymetli besinlerdir. Sütte bulunan kalsiyum, pekmez ve yumurtanın içerdiği demirin emilimini yavaşlatır veya engeller. Bu engellemenin olmaması için yumurta ve pekmez içeren kahvaltılarda içecek olarak taze sıkılmış portakal suyu içilmesi daha iyi bir seçenektir. Süt ara öğünlerde veya akşam yatmadan önce içilirse daha faydalı olacaktır.

Turunçgiller ve süt

Midenin sütü sindirmesi uzun sürer; dolayısıyla sütü limon gibi turunçgillerden bir meyveyle tükettiğinizde süt koyulaşır. Bu, gaza ve mide yanmasına sebep olabilir. Ayrıca bazı insanlar laktozu tolere edemediklerinden sütte bulunan laktozu sindirmede daha da büyük güçlük çekebilirler.

Süt ve muz

Süt ve muz kombinasyonu mide açısından oldukça ağırdır ve sindirilmeleri oldukça uzun sürer. Ayrıca sindirim süreci vücutta yorgunluk hissini beraberinde getirir. Muzlu süt içmekten vazgeçmek istemiyorsanız eğer, içeceğinize bir tutam tarçın atarak sindiriminizi kolaylaştırabilirsiniz.

Yemeklerle birlikte meyve

Meyveler, mide tarafından kolaylıkla sindirilirler; ancak komple bir öğünü sindirmek zaman alabilir. Yemek sindirilirken meyve de midede kalır ve fermente olmaya başlar. Bu yüzden meyvenizi yemekle birlikte ya da yemekten hemen sonra yemekten kaçınmanızda fayda var.

Peynirli yiyecekler ile soğuk içecekler

Şöyle bol peynirli bir pizzanın yanında en iyi ne gider? Soğuk bir kola tabi ki. Ancak kulağa ne kadar cezbedici gelse de ne yazık ki pizza ve kola ikilisi sağlığınız açısından pek de iyi değil. Peynir içerikli besinleri soğuk içeceklerle birlikte tüketmekten kaçınmak gerekiyor, aksi takdirde emilimde güçlükler yaşanabiliyor, midede rahatsızlık hissi ve karın ağrısı da kaçınılmaz oluyor.

Kuru fasulye pilav

Baklagiller grubundan olan kurufasulye, nohut gibi gıdalar oldukça besleyici bir içeriğe sahip olup bitkisel protein, kalsiyum, demir, çinko, manganez, bakır ve B grubu vitaminlerden oldukça zengindir. Her yaş grubunda mutlaka tüketilmesi önerilen çok sağlıklı bir gıda grubudur. Buna karşın içerdikleri bu vitaminlerin vücutta kullanımını artırmak için C vitamininden zengin salata / meyve gibi gıdalarla tüketilmesi önerilir. Kurufasulye ile birlikte pilav tüketilmesi bir alışkanlık halindedir. Pirincin glisemik indeksinin yüksek olması tüketilirken dikkatli olunmasını gerektirir. Özellikle diyabet hastalığı, insülin direnci gibi rahatsızlıkları olan kişilerin pirinç pilavı tüketmemesi, onun yerine bulgur pilavı tüketmesi önerilir. Aynı zamanda baklagillerde eksik olan metiyonin amino asiti nedeniyle kurufasulye ve nohut bulgur ile birlikte yenildiğinde kaliteli bir protein kaynağı haline gelir. Ayrıca kuru fasulye- pilav yanına yoğurt veya ayran eklenmesi şeker emilimini yavaşlatacaktır.

Köfte - ayran

Et grubu yiyecekler hayvansal protein kaynağıdır. Aynı zamanda çok iyi bir demir ve B12 kaynağıdır. İçerdikleri demir anne sütünden sonra vücutta en yüksek emilim oranına sahiptir. Özellikle kadınlarda daha fazla görülen önemli bir sağlık sorunu olan anemi (kansızlık) yeterli miktarda demir içeren gıdaların tüketilmemesi veya yapılan beslenme yanlışları nedeniyle oluşur. Besinlerle aldığımız demirin emilimi birçok etken ile azalabilir. Kafeinli içecekler, süt ürünleri, kepek vb. demir emilimini azaltabilir. Bu nedenle özellikle ciddi kansızlık şikayeti olanlar et-köfte gibi demirden zengin gıdalarla birlikte süt-yoğurt tüketmemeye dikkat etmeli ve et yemeklerinin yanında mutlaka biber, domates, yeşil salata gibi C vitamininden zengin yiyecekleri tüketmelidir.

Yemek üstü kahve - çay

Yemeklerin hemen üstüne içmeyi sevdiğimiz geleneksel içeceklerimiz olan kahve, çay kafein açısından çok zengin içeceklerdir. Yenilen yemeklerden aldığımız demirin emilimi hemen yemek üstüne içilen çay, kahve nedeniyle çok azalır. Demirden zengin gıdaları fazla tüketmediğimiz de düşünülürse kansızlığı önlemek için bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz gereklidir. Özellikle kahvaltıda tüketilen demir kaynağı yumurta ile çay içilmemesi veya açık limonlu bir çay içilmesine, yanında portakal, kivi gibi C vitamininden zengin meyvelerin tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Balık ile yoğurt

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı “Toplumumuzda genellikle balık ile birlikte yoğurt, süt gibi ürünler tüketildiğinde kişiyi zehirlediği düşüncesi yaygındır. Fakat bu doğru değildir. Balık çabuk bozulabilen bir gıda olduğu için iyi saklanması ve mümkünse taze olarak tüketilmesi gerekir. Balıkta oluşan herhangi bir bozulma varsa yoğurtla birlikte yenildiğinde sindirim sistemi bozukluklarına neden olabilir. Balıkta bulunan histamin adlı proteinin miktarı balık bayatladığı zaman artar. Yoğurtta da histamin bulunur, dolayısıyla bayatlamış bir balık ile yoğurt yenildiği zaman histamin artışı zehirlenme belirtilerine neden olur. Balığın ve yoğurdun taze olduğundan eminseniz rahatlıkla birlikte tüketebilirsiniz.

Ispanak ve yoğurt

Kış-ilkbahar aylarının gözde sebzelerinden olan ıspanak C vitamini deposu olmasının yanında potasyum, kalsiyum, magnezyum, manganez, çinko, karoten ve lutein gibi oldukça zengin besin ögesi içeriğine sahiptir. Kalorisi düşük, antioksidan içeriği ise yüksek olduğundan birçok hastalığa iyi gelmektedir. K vitamini sayesinde kemik sağlığına, A vitamini içeriği ile gözlere, folik asit içeriği ile sinir sistemi gelişimine, kansızlığa ve daha pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Ispanağın yoğurtla birlikte tüketilmesi besin içeriğinin daha da zenginleşmesi nedeniyle sakınca teşkil etmez. Yani yoğurdun ıspanağın içindeki demiri bağladığı inanışı doğru değildir.

Yoğurt ve Turp

Asitli besinler başka asitli besinlerle aynı ortamda bulunduklarında zehirlenme etkisi ortaya çıkabiliyor. Turp asitli ve gazlı maddeler içeren bir besin. Dolayısıyla yoğurt ile birlikte tüketildiğinde midede yanma gibi problemler ortaya çıkıyor. Turp çeşitleri muz, kuru üzüm, süt ile birlikte de tüketilmemelidir.

Erik ve Şeftali

Erik ve şeftalinin asit oranı oldukça fazladır. Bu meyveler mide asidini arttırabilir. Uzmanlar bu meyvelerin birlikte tüketilmesini önermez. Bunun yanı sıra her iki meyve de alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu iki meyvenin bir arada tüketilmesi reflü ve mide delinmesi gibi hastalıklara yol açabilir.

Sirke ve Pirinç

Pirinç lifli içeriğe sahip bir yiyecektir. Bu yüzden de son derece faydalıdır. Fakat turşu gibi sirke içeren besinlerle beraber tüketildiğinde bu faydalı özelliğini kaybeder. Çünkü sirke pilavın içerisinde bulunan yararlı besinlerin ve lifin etkisini kaybetmesine sebep olur.

Süt ve Tavuk

Süt ve tavuk besin değeri açısından aynı maddeleri içeren yiyeceklerdir. Bu yüzden ikisini bir arada tüketmek vücutta aşırı protein ve kalsiyum birikmesine neden olur. Bunun yanı sıra sütün içeriğinde bulunan laktik asit tavuğun midede ekşimesine sebep olur.

Nar ve Kırmızı Et

Tuzlanmış et ve nar ya da üzüm gibi meyveler birlikte tüketilmesi doğru olan yiyecekler değildir. Bu tip meyveler kan yapıcı özelliğe sahiptir. Hal kırmızı ette de böyle olunca fazla kan yapıcı madde bir arada vücuda alınmış olur. Bu durum ise alerjiye sebebiyet verebilir.

Kavun ve Karpuz

İki meyvede de şeker ve sıvı oranı oldukça yüksektir. Bu yüzden faydalı bu besinler birlikte tüketildiğinde zararlı besinler haline gelebilir. Kanı fazla sulandırabilir ya da yüksek tansiyona neden olabilir. Şeker hassasiyeti olan kişiler bu iki meyveyi kesinlikle bir arada tüketmemelidir.

Sarımsak ve Soğan

İkisinin de güçlü bir antioksidan olduğunu herhalde bilmeyen yoktur. Fazla tüketildiğinde ise kan akışını hızlandırabilirler.

Süt ve Bal

Ballı süt içmek sağlıklı olduğu düşünülen ve çok sık tüketilen içeceklerden biri. Fakat sıcak süt ile etkileşime geçen bal, protein ve mineralinden arınıyor.

Her ikisi de çabuk bozulan yiyecekler olduğundan birlikte tüketilmemesi öneriliyor. Birinin bile biraz bozulmuş, tarihinin geçmiş olması her şeyi değiştirebiliyor. NCBI'ın açıklamasına göre her iki besinde de meydana gelen küçük bir bozulma birbirini etkileyerek zehirlenmeye yol açabilir.

Muz ve kuru üzüm

İkisini birlikte smoothie'de veya yoğurtla karıştırarak yiyor olabilirsiniz ama aslında hiç önerilmiyor. Muz ve kuru üzümün birlikte tüketilmesi bağırsakta problemlere yol açabilir. Muz, kuru üzüm ve süt de birlikte tüketilmemesi gerekenler arasında. Mangoyu da tüketmemek gerekiyor.

Patates ve yoğurt

Aslında patates ve domates gibi patlıcangiller ailesine mensup yiyecekler süt ev yoğurt ile tüketilmemeli.

Şeftali ve erik

Her ikisinin de asit oranı oldukça yüksek olduğundan birlikte tüketildiklerinde mide asidini artırabilirler. Bundan dolayı uzmanlar her ikisini de ayrı ayrı tüketmeyi öneriyor.

Tavuk ve ekşi gıdalar

Tavuk ekşi gıdalar ile çok sık tüketilirse kulunç hastalığına sebep olabiliyor. Bu yüzden tavuk yerken dikkat etmekte fayda var.