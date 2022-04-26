Benim de diyetimde, canım tatlı istediği zaman yaptığım bu lezzetli tarifi siz de evinizde 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Çay ya da kahvenin yanında korkmadan tüketebilirsiniz.

MALZEMELER

1 adet orta boy olgunlaşmış muz

4 adet hurma

2 avuç ceviz (yarısı en son eklenecek)

2 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı hindistan cevizi

3 yemek kaşığı yulaf unu

1 tatlı kaşığı tarçın

NASIL YAPILIR?

Bütün malzemeler robotta çekilir. En son ayırdığımız bir avuç ceviz elle ufalanarak içerisine eklenir. Ceviz büyüklüğünde yuvarladığımız topları, ilk önce hindistan cevizine bulayıp daha sonra yağlı kağıt serdiğimiz ufak bir tabağa alıyoruz. Buzluğa koyup 10-15 dakika sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun:)