Vegan Fit İçli Köfte

İçli köftenin birçok çeşidi vardır. Urfa, Hatay, Gaziantep, Malatya, Siirt ve Diyarbakır gibi illerimizde sıklıkla yapılmaktadır. İçli köfte bolca et içermesinden dolayı vegan ve vejetaryenlerin tüketemediği bir yemektir. Ben de içli köfteyi vegan ve fit bir köfteye yorumladım. Yediğinizde etsiz olduğuna şaşıracaksınız. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
Dış hamuru;
- 1,5 su bardağı esmer köftelik bulgur
- 2,5 yemek kaşığı irmik
- Yarım su bardağı su (ıslatmak için)
- 2 adet orta boy patates
- 1 yemek kaşığı tam buğday unu
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım yemek kaşığı salça
- Yarım çay kaşığı kimyon
İç dolgusu;
- Yarım bağ maydanoz
- 1 avuç ceviz içi
- 1 avuç yeşil zeytin
- 2-3 dal taze soğan
- Yarım çay kaşığı tuz
- Çeyrek limonun suyu
- 1 adet konkase domates
NASIL YAPILIR?
Hamuru için öncelikle bulguru ıslatıp güzelce karıştırıyoruz her yeri ıslansın ve üstünü kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Patateslerimizi haşlıyoruz ve 10 dakika bekleyip hamur için olan tüm malzemeleri bulgurun üzerine ekliyoruz. Patatesleri de ezip içerisine katıyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Çiğ köfte yoğurur gibi ellerimizi arada ıslatıp 15-20 dakika yoğuruyoruz. Stand mikseriniz varsa onun içinde de yapabilirsiniz. Macun gibi bir kıvam almalı. Hamur yoğrulunca streçleyip dolaba alıyoruz ve 1 saat kadar bekletiyoruz.
İç dolgu içinse bütün malzemeleri mutfak robotunda çekip, yoksa elde ufak bir şekilde doğrayıp karıştırıyoruz. Dinlenen hamurumuzu çıkarıp ufak parçalar halinde ayırıyoruz ve parmaklarımızı hafifçe ıslatarak hamurların içlerini güzelce açıyoruz ve dolgumuzu koyup kapatıyoruz. Tüm hamurlar hazır olduğunda zeytinyağını ısıtıp köftelerimizi 2 şer dakika kızartıyoruz. Dilerseniz haşlama olarak da yapabilirsiniz. Yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun :)
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