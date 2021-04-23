Vitamin çorbası nasıl yapılır?

Her anne baba ister tek tek sebzeleri yesinler fakat bu bazen mümkün olmuyor.. Faydalarından mahrum kalmak istemeyen biz ebeveynlerin de üstüne düşen bunları nasıl yediririm sorusu oluyor.. Tam bu noktada bu çorba tarifimiz devreye giriyor.. Adını vitamin çorbası koydum.. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, şifa olsun.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı zeytinyağ

10 diş sarımsak

2 adet soğan

Yarım kilo pırasa

1 adet patates

1 bağ kuzu kulağı

2 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı beyaz sirke

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı parmesan peyniri

NASIL YAPILIR?

2 yemek kaşığı tereyağ ve 2 yemek kaşığı zeytinyağ ısıtıp 10 diş bütün sarımsağı kavuruyoruz. 2 soğanı gelişi güzel doğrayıp kavurmaya devam ediyoruz. Yarım kilo pırasa minik doğruyoruz karışıma ekliyoruz. 1 patates küp doğrayıp çorbamıza ekliyoruz. Kuzu kulaklarını ekleyip tavuk suyunu ilave ediyoruz. Son olarak 1 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyip kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Patatesler yumuşadığında çorbamız hazır demektir. Hazır olan çorbamızı blenderdan geçiriyoruz. Katılığını ayarlamak için ılık su ekleyebilirsiniz.

Sonra karabiber tuz parmesan ile servis ediyoruz.

Afiyet olsun..

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