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        Vushka mantılı vejetaryen borş çorbası

        Borş tariflerinin çoğunda et bulunur. Ancak Ukraynalı şef Ievgen Klopotenko, patates, kırmızı fasulye, lahana ve elbette ki pancar kullanarak borşun vejetaryen versiyonunu yapıyor.

        Necmiye Uçansoy
        nucansoy@cyh.com.tr
        Giriş: 13.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:36
        Vushka mantılı vejetaryen borş çorbası

        Dünya medyası, Klopotenko’ya Ukrayna’nın Jamie Oliver’ı ve hatta ülkenin en ünlü şefi olarak atıfta bulunuyor. Klopotenko'na göre bu tür övgü dolu yorumlar bir zamanlar ancak onun hayallerini süsleyebilirmiş. Çünkü 18 yaşlarındayken sadece yumurta pişirebiliyormuş. Klopotenko, yemek yaparak ya da ailesinden bir şeyler öğrenerek büyümemiş. Kendini, “internetten esinlenmiş bir şef” olarak tanımlıyor; çünkü bu yola girmesinde, Gordon Ramsey’in bir videosu ona motivasyon kaynağı olmuş.

        Klopotenko’yu dünya mutfağıyla internet tanıştırmış. İnternetten önce bildiği şeyler, eski Sovyetlerin yemeklerinden ibaretmiş çünkü. Online dünyaya girdiğinde ise kendini bir anda et ve makarna gibi sayısız yemeği nasıl pişirebileceğine dair sonsuz bir bilgi kaynağının içinde bulmuş.

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        “Dünyada farklı farklı malzemelerin ve ürünlerin olduğunu gördüm,” diyor Klopotenko. “Bu yüzden başladım yemek yapmaya.”

        Klopotenko’nun restoranında sunduğu tabaklardan biri, Ukrayna kimliğinin mutfak sembollerinden biri olan borş çorbası. Ukraynalı bir şefin borş çorbasından bahsetmekten sıkıldığını düşünebilirsiniz; fakat Klopotenko her fırsatı çok büyük bir zevke değerlendiriyor. Borş çorbasını çok severiz. Bizim için vazgeçilmezdir diye ekliyor.

        Klopotenko için borş, bir çorbadan çok daha ötesi. Yemeğin özellikle de kültürel önemini vurguluyor. Borş soyadı olarak kullanılıyormuş, farklı şehirlere ismi verilmiş ve birçok Ukrayna atasözünde yer bulmuş kendine. Borş, Ukrayna’nın sembolü. Ukrayna kültürü için çok çok önemli. Her ailenin kendine özgü bir tarifi var. Her gittiğiniz yerde farklı bir borş çorbası bulursunuz.

        Pek çok Ukraynalı gibi, Klopotenko da borş çorbası içerek büyümüş. Annesi, çorbayı iki farklı şekilde yaparmış: ya yumuşak versiyonu ya da fasulyeli asidik versiyonu. Ekşi tarif, babasının favorisiymiş. Klopotenko nereye giderse gitsin, okula, arkadaşlarının evine ya da farklı köylere, borşun tadı hep farklı olurmuş.

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        Klopotenko usulü vushka mantılı vejetaryen borş çorbası

        6 kişilik

        Hazırlama süresi: 2 saat 50 dakika

        Malzemeler:

        • 2 pancar
        • 150 g kırmızı fasulye
        • 3 litre su
        • Dörde bölünmüş yarım lahana
        • 1 havuç, yıkanmış ve soyulmuş
        • 2 soğan
        • Yarım kereviz
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağ
        • 1 tatlı kırmızı biber,
        • 10 sap maydanoz
        • 3 defne yaprağı
        • Yarım çay kaşığı tuz
        • 1 limon
        • 1 çay kaşığı şeker

        Vushka hamuru için:

        • 300 g un
        • 150 ml su
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağ

        Vushka içi için:

        • 3 patates
        • 1 soğan
        • 200 g istiridye mantarı
        • 100 g beyaz mantar
        • 50 g kuru beyaz mantar
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağ

        Nasıl yapılır?

        • Kuru mantarları en az 30 dk suda bekletin. 2 adet pancarı yıkayıp su dolu bir sos tavasına alın. Yaklaşık 1 saat kaynattıktan sonra kenara alın.
        • Kırmızı fasulyeleri 150 ml su dolu bir tencerede 1 – 1,5 saat pişirip kenara alın.
        • 3 litre su dolu bir tencereye lahanayı, havucu, soğanı, kereviz köklerini, tatlı kırmızı biberi, maydanoz, yenibahar, defne yaprakları ve tuzu koyun. Orta ateşte 30 dakika pişirin.
        • Bu arada vushka hamurunu hazırlayın. Bir kâsede 300 g unu, 150 ml suyu, 2 yemek kaşığı yağı, 1 çay kaşığı tuzu karıştırın. Hamur elastik bir hale gelene kadar yoğurun. Üzerini kapatıp kenara alın.
        • Vushkanın iç dolgusu için 3 patatesi soyup küp küp doğrayın. Küçük bir tencereyi tuzlu suyla doldurup patatesleri 25 dk boyunca haşlayın ve iyice ezin.
        • Bir soğanı soyup yemeklik doğrayın. 200 g istiridye mantarını, 100 g beyaz mantarı ve 50 g suda bekletilmiş kuru beyaz mantarı da küçük küçük doğrayın.
        • Büyükçe bir tavayı 2 yemek kaşığı yağ ile kızdırın. Soğanlarla mantarları ekleyip iyice yayın. Biraz da tuz ekleyip mantarlar suyunu çekene dek pişirin.
        • Bir kâse içinde patates püresiyle mantarları birleştirin. Vushkanın iç dolgusu hazır.
        • Tezgahınıza biraz un serpiştirin ve vushka hamurunu ince bir tabaka olacak şekilde açın. Hamurdan 9,5 cm çapında yuvarlaklar kesin. İçlerini doldurup ikiye katlayın. Kenarlarını iyice bastırarak iç dolgunun dışarı taşmasını önleyin.
        • Vushka hamurlarını kaynar tuzlu suda 3 dakika kadar haşladıktan sonra önceden hazırladığınız bir servis tabağına alın. Üzerlerine biraz yağ gezdirin.
        • Haşlanmış pancarları soyup rendeleyin. Üzerlerine biraz limon sıkın, 1 çay kaşığı şeker ve ½ çay kaşığı tuz gezdirin. Bu şekilde 1 saat kadar marine edin.
        • Sebzeleri sudan alın. Havuçlar hariç her şeyi atın. Havuçları geniş ağızlı bir rendede rendeleyin. Pancarları, havuçları ve haşlanmış fasulyeleri sebze suyuna alın. Hepsini birlikte 10 dakika kadar pişirin.
        • Servis için 5-6 vushka mantısını bir kâseye alın ve borş çorbasıyla doldurun.
        #ht gastro
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