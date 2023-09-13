Vushka mantılı vejetaryen borş çorbası

Dünya medyası, Klopotenko’ya Ukrayna’nın Jamie Oliver’ı ve hatta ülkenin en ünlü şefi olarak atıfta bulunuyor. Klopotenko'na göre bu tür övgü dolu yorumlar bir zamanlar ancak onun hayallerini süsleyebilirmiş. Çünkü 18 yaşlarındayken sadece yumurta pişirebiliyormuş. Klopotenko, yemek yaparak ya da ailesinden bir şeyler öğrenerek büyümemiş. Kendini, “internetten esinlenmiş bir şef” olarak tanımlıyor; çünkü bu yola girmesinde, Gordon Ramsey’in bir videosu ona motivasyon kaynağı olmuş.

Klopotenko’yu dünya mutfağıyla internet tanıştırmış. İnternetten önce bildiği şeyler, eski Sovyetlerin yemeklerinden ibaretmiş çünkü. Online dünyaya girdiğinde ise kendini bir anda et ve makarna gibi sayısız yemeği nasıl pişirebileceğine dair sonsuz bir bilgi kaynağının içinde bulmuş.

REKLAM

“Dünyada farklı farklı malzemelerin ve ürünlerin olduğunu gördüm,” diyor Klopotenko. “Bu yüzden başladım yemek yapmaya.”

Klopotenko’nun restoranında sunduğu tabaklardan biri, Ukrayna kimliğinin mutfak sembollerinden biri olan borş çorbası. Ukraynalı bir şefin borş çorbasından bahsetmekten sıkıldığını düşünebilirsiniz; fakat Klopotenko her fırsatı çok büyük bir zevke değerlendiriyor. Borş çorbasını çok severiz. Bizim için vazgeçilmezdir diye ekliyor.

Klopotenko için borş, bir çorbadan çok daha ötesi. Yemeğin özellikle de kültürel önemini vurguluyor. Borş soyadı olarak kullanılıyormuş, farklı şehirlere ismi verilmiş ve birçok Ukrayna atasözünde yer bulmuş kendine. Borş, Ukrayna’nın sembolü. Ukrayna kültürü için çok çok önemli. Her ailenin kendine özgü bir tarifi var. Her gittiğiniz yerde farklı bir borş çorbası bulursunuz.

Pek çok Ukraynalı gibi, Klopotenko da borş çorbası içerek büyümüş. Annesi, çorbayı iki farklı şekilde yaparmış: ya yumuşak versiyonu ya da fasulyeli asidik versiyonu. Ekşi tarif, babasının favorisiymiş. Klopotenko nereye giderse gitsin, okula, arkadaşlarının evine ya da farklı köylere, borşun tadı hep farklı olurmuş.

REKLAM

Klopotenko usulü vushka mantılı vejetaryen borş çorbası

6 kişilik

Hazırlama süresi: 2 saat 50 dakika

Malzemeler:

2 pancar

150 g kırmızı fasulye

3 litre su

Dörde bölünmüş yarım lahana

1 havuç, yıkanmış ve soyulmuş

2 soğan

Yarım kereviz

2 yemek kaşığı zeytinyağ

1 tatlı kırmızı biber,

10 sap maydanoz

3 defne yaprağı

Yarım çay kaşığı tuz

1 limon

1 çay kaşığı şeker

Vushka hamuru için:

300 g un

150 ml su

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağ

Vushka içi için:

3 patates

1 soğan

200 g istiridye mantarı

100 g beyaz mantar

50 g kuru beyaz mantar

2 yemek kaşığı zeytinyağ

Nasıl yapılır?