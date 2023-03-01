Yemekler nasıl kurtarılır?

Yemek israfı hem maddi hem de vicdani olarak en büyük yüklerden biri ve artan yemekler dışında, tam olarak istenilen gibi olmayan yemeklerin de buna katkısı büyük. Mutfakta, tarifin dışına kaçsanız da birçok yemeğin kaderini değiştirip çöpe atmaktan kurtarabilirsiniz.

Tam pişmeyen kek

Eğer kekiniz tamamen pişmemişse, fırını hızlıca tekrar çalıştırmak yeterli olmalıdır ancak ortası pişmediyse geri kalan kısmını yakamdan pişirmek için tepsiyi alüminyum folyo ile kapladıktan sonra 15 dakika daha pişirin. Sadece alt kısmının pişmediğini düşünüyorsanız fırını sadece alt kısmı ısınır şekilde çalıştırın.

Dibi tutan pilav

Pilavınız tencerede olması gerekenden fazla kalmışsa zamanı geri döndüremezsiniz ancak kalanını kurtarabilirsiniz. Tavanın dibiyle temas etmeyen ve yanmamış pirinçleri kurtarmak için önce tavanızı içini soğuk sile doldurduğunuz büyük bir kabın içerisinde soğutun. Pirinçleri karıştırmadan, sadece orta kısmını alarak tüketin. Tavanız soğuduktan sonra yanık kısmı, kendiliğinden kolayca ayrılmalı.

Lapa pilav

Pilavınız gereğinden fazla nem tutuyorsa, mikrodalgada veya fırında biraz ısıtmak, içindeki suyun buharlaşmasını sağlayabilir. Bunu dışında, lapayı farklı yemeklere dönüştürerek de değerlendirebilirsiniz. Kadınbudu köfte için kullanabilir veya çorbalarınıza ekleyebilirsiniz.

Çok tuzlu yemekler

Yaptığınız yemeğe göre, fazla tuzu nötrleştirmenin birkaç yolu olabilir. Sulu bir yemekse tuzlu suyu boşaltıp ilave su ekleyebilir veya birçok tarifte patatesle yemeği hem çoğaltıp hem de tuz oranını azaltabilirsiniz. Bunun dışında, domates veya limon gibi bir asit, bir tutam şeker veya yoğurt gibi bir süt ürünü eklemek işinize yarayabilir.

Fazla pişmiş tavuk eti

Tavuğunuz fırında olması gerekenden biraz fazla kalmışsa ve kuru bir etle karşı karşıyaysanız, sulu bir sosla servis etmeyi deneyebilir, didikleyip hafif bir sosla marine edebilir veya çorba gibi başka bir yemekte kullanabilirsiniz.

Fazla salçalı yemekler

Salça yemeklere oldukça yakışır ancak domatesin asitliği herkese hitap etmeyebilir. Bu durumu nötrlemeniz gerektiğinde bir tutam şekerle yeterli bir kimyasal reaksiyon yaratabilirsiniz.

Çok acı yemekler

Eğer acı baharatlar eklerken biraz fazla cömert davranmışsanız, limon ve domates gibi bir asit veya yoğurt gibi bir süt ürünü kullanarak baharatları hafifletebilirsiniz.

Fazla şekerli yiyecekler

Gereğinden fazla şeker kullanmak tatlılarınızın yapısını bozduğu gibi tadını da kötüleştirebilir. Bu durumda limonun asidinden faydalanabilirsiniz ancak portakal gibi şekerli asitler işleri daha da zorlaştırabilir. Aynı şekilde tuz eklemek de aslında şeker tadını daha çok ön plana çıkaracağından daha acı baharatlar deneyebilirsiniz.