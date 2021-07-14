Yeşil çay pudrasından detoks çayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tokyo ziyareti sırasında ikram edilen, dünyada 'matcha' olarak bilinen yeşil çay yapraklarından özel teknikle üretilen yeşil çay pudrası, Türkiye'de de üretildi. Çaykur tarafından Rize'de üretilen yeşil çay pudrasından çayın yanı sıra kek, kurabiye ve dondurma da yapılıyor. Çok güçlü antioksidan olduğu belirtilen yeşil çay pudrasından şimdi de 'detoks' adı verilen çay geliştirildi. Kaynar su ve yeşil çay pudrasının karıştırılması ile hazırlanan çay, antioksidan özelliği ile zayıflama, sindirimi kolaylaştırma ve bağışıklığı güçlendirmesi ile tercih ediliyor. Türkiye'de raflarda yerini alan çay, ABD ve Avrupa'ya ihraç edilecek.
SÜTLE İÇİLEN ÇAY DA GELİŞTİRİLDİ
Yeşil çay pudrasından süt ilave edilerek içilebilen farklı bir çeşidi de hazırlandı. 'Mactha Latte' adı verilen çay fincana yarıya kadar 80 derece kaynar su, üzerine yeşil çay pudrası ve sıcak süt eklenerek hazırlanıyor. Kafeteryalarda tercih edilen sütlü çay tüketicilerden ilgi gördü.
'HER YAŞTAN İNSAN İÇEBİLİR'
Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, İçerik olarak organik yeşil çaydan üretiyoruz. Kilo verme, zinde tutma, dinlendirici etkisi gibi farklı özellikleri var. 30 günlük kür kutusu halinde hazırladık. Matcha çayı sütle çok daha güzel oluyor. Tesislerimizde 'Matcha latte' olarak menülere konuldu. Siyah çaydan kimsenin vazgeçmesini istemiyoruz. Bunun yanında farklı tatlar denemek isteyenlere de süt katarak matcha çayı içmesini öneriyoruz. Her yaştan insanın içebileceği ve bağımlılık yapacağını düşündüğümüz bir çay. Pudra olarak kek, kurabiye, hatta ekmeğe bile konulabiliyor dedi.
'GÜZEL OLMUŞ'
Yeşil çay pudrasından matcha çayını ilk kez denediğini anlatan Yeliz Tüfekçi, İlk kez içtim, çok değişik bir aroması var. Ben beğendim. Yeşil çay tüketiyordum, sütle katarak tüketmek de güzel bir alternatif olmuş dedi. Sena Aylin Önkibar ise, Çay tüketen biriyim, bitki çaylarını da çok severim. Bu yöntem yeşil çay pudrası tüketimi için iyi bir alternatif olmuş. Kesinlikle deneyeceğim ifadelerini kullandı. İrem Demir de Aslında 'içer misin' diye önerdiklerinde biraz tereddüt ettim. Çok güzel bir lezzet ile karşılaştım. Süt, yeşil çay pudrasına çok yakışmış diye konuştu.
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