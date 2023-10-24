Malzemeler

Yarım bardağı nohut

Yarım su bardağı börülce

3 yemek kaşığı bulgur

2 avuç erişte

4 yemek kaşığı yoğurt

1,5 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

Yarım limonun suyu

1 litre kemik suyu

Nasıl yapılır?

Nohut ve börülceyi düdüklüde haşlıyoruz ve kenara alıyoruz. Daha sonra bulguru, nohutu ve börülceyi kemik suyumuzun içine alıp bulgur pişene kadar tekrar haşlıyoruz. İyice yumuşasın. Daha sonra ayrı bir yerde yoğurt, un, yumurta ve limon suyunu iyice çırpıyoruz. Kaynayan sudan içerisine alıp karıştırıyoruz ve terbiyemizi kaynayan suyun içerisine iyice yediriyoruz. Daha sonra içerisine eriştemizi koyuyoruz ve erişteler pişene kadar kaynatıyoruz. Tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çorba koyu kıvamlı olursa nohutları haşladığınız su ile çorbayı açabilirsiniz.

Afiyet olsun...