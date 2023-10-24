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        Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Yoğurtlu kış çorbası

        Yoğurtlu kış çorbası

        Havaların serinlediği şu günlerde besleyiciliğiyle, doyuruculuğuyla ve lezzetiyle içinizi ısıtacak bir çorba tarifi...

        gastro22@haberturk.com
        Giriş: 24.10.2023 - 03:57 Güncelleme: 24.10.2023 - 03:57
        Yoğurtlu kış çorbası

        Malzemeler

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • Yarım bardağı nohut
        • Yarım su bardağı börülce
        • 3 yemek kaşığı bulgur
        • 2 avuç erişte
        • 4 yemek kaşığı yoğurt
        • 1,5 yemek kaşığı un
        • 1 adet yumurta
        • Yarım limonun suyu
        • 1 litre kemik suyu

        Nasıl yapılır?

        Nohut ve börülceyi düdüklüde haşlıyoruz ve kenara alıyoruz. Daha sonra bulguru, nohutu ve börülceyi kemik suyumuzun içine alıp bulgur pişene kadar tekrar haşlıyoruz. İyice yumuşasın. Daha sonra ayrı bir yerde yoğurt, un, yumurta ve limon suyunu iyice çırpıyoruz. Kaynayan sudan içerisine alıp karıştırıyoruz ve terbiyemizi kaynayan suyun içerisine iyice yediriyoruz. Daha sonra içerisine eriştemizi koyuyoruz ve erişteler pişene kadar kaynatıyoruz. Tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çorba koyu kıvamlı olursa nohutları haşladığınız su ile çorbayı açabilirsiniz.

        Afiyet olsun...

        #ht gastro
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