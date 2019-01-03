Yumurtasız kahvaltı alternatifleri

Bu tarifler kahvaltıda yumurta yemekten sıkılmış, aynı tip kahvaltı tabaklarına seçenek arayanlar için.
Glutensiz zeytinli kraker tarifi
Bu kraker nasıl tok tutuyor, size anlatamam. Yanına bir salata ile, iki tanesi ile muhteşem doyuluyor. Lezzeti de enfes, çıtır çıtır.
MALZEMELER
- 1/2 su bardağı yeşil mercimek. Mercimeği çok az pişirip suyunu döküyoruz. Hafif yumuşasın, yeterli olur. Çok lapa olmasına gerek yok.
- 1/2 su bardağı badem unu (bademleri rondodan çekerek elde edebilirsiniz)
- 2 yemek kaşığı yeşil zeytin ezmesi (siyah da olur)
- 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi (çok az rondodan çektim)
- 2 yemek kaşığı siyah haşhaş ve susam (opsiyonel, olmasa da olur)
- 2 yemek kaşığı chia tohumu, 4 yemek kaşığı sıcak su ile bir kapta şişirip jel kıvamına getiriyoruz. Eğer chia kullanmak istemezseniz veya yoksa 1 yumurta beyazı da olur.
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Çok az tuz ve 1 çay kaşığı tatlı kırmızı biber tozu
NASIL YAPILIR?
- Öncelikle mercimekleri rondodan geçiriyoruz.
- Püre gibi olmadan, iri kalacak şekilde bırakıyoruz.
- Sonra diğer tüm malzemeleri katıp yoğuruyoruz.
- Elde ettiğimiz hamuru yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine koyuyoruz.
- Ellerimizi ıslatıp, hamuru tepsiye iyice incelterek yayıyoruz.
- 150 derece turbo fırında kıtırlaşana kadar pişiriyoruz.
Unsuz lor poğaçası tarifi
Bu lor peynir poğaçasını senelerdir o kadar çok kez yaptım ki. İçinde un olmadığına kimse inanamıyor ama gerçekten yok. Hem tadı harika oluyor hem de çok doyurucu. Her sabah yumurta yemekten bıkkınlık gelince bu poğaçalar hayat kurtarıcı.
MALZEMELER
- 350 gr lor peyniri
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı erimiş tereyağı
- 2 avuç rondodan geçirip iri bıraktığım ceviz
- 1/2 su bardağı rondodan geçirip iri bıraktığım ayçekirdeği içi
- 3 yemek kaşığı rondodan geçirip iri bıraktığım yulaf ezmesi
- 1/2 çay kaşığı kabartma tozu
- Dilediğiniz baharatlar. Ben zahter koydum. Kırmızı biber, maydonoz, dereotu, sebze tozları... Taze soğan da çok yakışıyor. Her şey olur.
NASIL YAPILIR?
- Hepsini yoğurup ıslak elle şekil verdim. Elinizi ıslatmazsanız şekil vermek zor oluyor.
- Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştirdim. 170 derecede 30 dk kadar pişti. Kızarıp kıtır olunca hazır demektir. Sizi ne kadar tok tuttuğuna şaşıracaksınız.
- Kalanını buzluğa koyabilirsiniz. Buzluktan istediğiniz zaman çıkartıp tavada veya tost makinesinde ısıtabilirsiniz. Fırından yeni çıkmış gibi oluyor.
Glutensiz poğaça tarifi
Çok ama çok sevdiğim, en lezzetli glutensiz poğaçalardan biri.
MALZEMELER
- 1/2 bardak kinoa unu
- 1/2 bardak kuru fasulye unu
NOT : Dilediğiniz herhangi bir unu da bir bardak olarak kullanabilirsiniz.
- 1 yumurta (sarısı dışına, beyazı içine)
- 1/2 paket kabartma tozu
- 2 kibrit kutusu büyüklüğünde rendelenmiş sert peynir. Ben İzmir tulumu kullandım, eski kaşar da lor da olur.
- 3/4 bardak yoğurt suyu veya süt
- Süslemek için susam ve haşhaş tohumu
NASIL YAPILIR?
- Hepsini karıştırdım, yoğurdum. Kıvamı ele hafif yapışan, yumuşak bir hamur oldu.
- Ellerimi yağlayıp yuvarlaklar yaptım.
- Yumurta sarısını sürdüm ve süslemelerini yaptım.
- Buraya kadar her şey 5 dakika sürdü.
- Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine dizdim ve 175 derece turbo fırında 30 dk pişirdim.
12 adet poğaça çıktı. Hazırlaması gerçekten 5 dakika sürüyor. Her sabah işe giderken çantanıza 2 tane atsanız, sağlıklı kahvaltınız her yerde sizinle olur. Dışarda beyaz unlarla, margarinlerle yapılmış olan poğaçaları yemek zorunda kalmazsınız.
Domatesli Yulaf Lapası tarifi
NASIL YAPILIR?
- Bir tencerede, sade yağda veya zeytinyağında biberleri ve mantarları soteliyoruz.
- İçine domates ekleyip pişirip sos haline getiriyoruz.
- Sonra içine 3-4 kaşık yulaf ezmesini ekleyip 2 dk yulaflar yumuşayana kadar pişiriyoruz.
- Kışın domatesi hiç koymadan tencerede azıcık tereyağ ile önce biber ve mantarı soteleyip, direkt olarak yulaf ezmesini de biraz su ile ekleyip pişirebilirsiniz.
Ben bunları fikir olsun diye paylaşmak istedim. Seçenekler sonsuza kadar gidebilir. Sizin de aklınıza yumurtasız kahvaltı seçenekleri gelirse benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum.
Herkese sağlıklı, mutlu ve şekersiz günler olsun.
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