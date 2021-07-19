Yumuşacık lokum gibi Bonfile nasıl yapılır?

Bir vejeteryan değilim ama felsefesini inanılmaz önemseyenlerdenim. İnsanlığın, doğanın kendisine sunduğu kaynakları sömürmeden dengeli ve korunabilir bir yaşam biçimi benimsemesi, yaşamın devamlılığı için olmazsa olmazdır. Her besinin dengeli ve ihtiyacımız olduğu kadar tüketilmesi, dünyaya karşı sorumluluğumuzun yerine getirilmesi ve gelecek nesillere (tüm canlılara) yaşanabilir bir dünya bırakmamız açısından çok mühimdir.

İnsanın tamamen otçul bir yaşam sürmesinin çok sağlıklı olduğunu düşünmeyenlerdenim aynı zamanda. Bu sebeple dengenin önemini yapmış olduğum tabaklarda hissettiriyorum. Daha yeşil bir tabak ve yanında belli miktarda protein vücudumuza vereceğimiz en güzel hediyedir.

Bugün yumuşacık, lokum gibi bir menüyle karşınızdayım: Bonfile

Etin tam aromasını veren ve yağlı olmamasına rağmen içinde yağlılık notalarına sahip bu et, bayram ya da şenlikli sofralarınızda misafirlerinize ve ailenize kendilerini özel hissettirecek…

Etteki ayırt edici lezzetin çoğu yağdan gelir ve yağlı etleri pişirmek yağsız ete oranla daha zordur. Yağ yalıtkan bir maddedir, bu sebeple ısı transferi yavaş olur, yani elimizde iki parça et var ve daha az yağlı olanın çabucak pişeceği anlamına gelir bu olay. Bunu da bir genel kültür bilgisi olarak reçetemize ekleyelim.

Bonfileyi bütün halde pişirmek isteyebilirsiniz. Et bağlamak için kasap ipinden yardım alabilirsiniz. Böylece hem formunu hem de etin şeklini koruyabilirsiniz. Bonfileyi nasıl pişirirseniz pişirin yumuşacık olacaktır. Ayrıca kemiksiz yapısıyla istediğiniz şekli kolaylıkla verebilir, çabuk pişme özelliği sayesinde size zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Tuzlama kısmını çok önemsemenizi istiyorum, çünkü ikisinin arasındaki bağ, düşündüğümüz tat olayından çok daha fazlası. Bir parça etin tuzlanması, etin tüm lezetine etki edecek kadar önemlidir. Kaya tuzu yavaş yavaş eriyerek etin içine girer ve ordaki tüm acı yapıyı çözer. İşte bağımlılık haline gelen, o içimize işleyen aromaları ortaya çıkarır. Önceden tuz ve kekikle yapacağınız marine işlemi etin hem rengini koyulaştırır hem de eşsiz tadı ortaya çıkarır.

Ayrı bir tavada tereyağı, soğan ve kekikle yapacağınız karışım, kavurma etinize ayrı bir tat ve yanık kabuk görünümü sağlayacaktır. Izgara seçmemdeki sebep; özellikle bonfilenin ızgaranın dumanlı kömürüne inanılmaz derecede iyi uyum sağlaması. Pişirirken gevrek bir kabuk ve içi hafif sulu yumuşak bir et ortaya çıkaracağız.

Izgara Bonfile

MALZEMELER

400 gr bonfile (2 kişilik)

Bir dal taze kekik

Bir tutam tuz (kaya tuzu)

Bir tutam karabiber

10 gr sızma zeytinyağı

Tane karabiber

NASIL YAPILIR?

Bonfileyi iki eşit parçaya bölelim. Tarifte bulunan yağ hariç tüm malzemeleri harmanlayıp etleri buladıktan sonra üstünü kapatıp buzdolabında dinlendiriniz. 4-6 saat yeterli gelecektir. Daha sonra pişirme hazırlığı içinde dolaptan çıkarıp oda sıcaklığına getirelim. Isı dengesi etin sertleşmesini engeller. Yağı ve karabiberi de bocalayıp 30 dakika kadar dinlendirelim.

El parmak kuralından faydalanıp ne ölçüde pişirmek istediğinize karar verebilirsiniz. Orta sert vs. Önce ızgarada mühürledikten sonra eğer iyi pişsin istiyorsak fırına atabiliriz.

Tadınız, tuzunuz kararın da olsun.