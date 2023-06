Yunanistan bu sefer de kokoreci sahiplendi

Otantik ve yöresel lezzetleri ülkeler arasında sıralamasıyla sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yemek eleştiri firması, son olarak dünya ülkelerinin sakatat yemeklerini puanladı. İçerisinde Türkiye ve Yunanistan’ın da olduğu listede Yunanistan, 4.6 puan alan ‘kokoretsi’ ile birinciliği alan ülke oldu. Türkiye ise aynı listede kokoreç ile 4, kelle paça çorbası ile 11, işkembe çorbası ile 42’nci sırada yer aldı. Yunanistan medyasında da bu durum ‘geleneksel Yunan lezzeti dünyada birinci oldu’ başlıklı haberle yer verilmesi ile de Türkiye’de tartışmalara neden oldu. Yunanistan medyası daha önce de Türk mutfağına ait olan Türk kahvesi, baklava ve cacık gibi birçok yemeğin kendi kültürlerine ait olduğunu iddia etmişti.

“Kokoreç hakkında boş yere bizim demesinler çünkü kokoreç bizim”

‘Geleneksel Yunan lezzete dünyada birinci oldu’ başlıklı haberi değerlendiren kokoreç ustası Neşat Dursun, “Yunanlılar önce iki yumurtayı kırmayı öğrensinler ondan sonra kokoreçi yapmayı öğrensinler. Yüzmeyi çok iyi bilirler. Kokoreç hakkında boş yere bizim demesinler çünkü kokoreç bizim. Her şeye sahip çıkıyorlar, önce gelsinler burayı görsünler. Lezzet Türkiye’de” değerlendirmesinde bulundu.

“Yunanistan lütfen kendine gel”

Kokoreç’in Türk mutfağına ait olduğu belirten vatandaş, “Yunanistan’ın tabii bazı girişimleri oldu bu konuda ama biraz sahip çıkmamız gerekiyor. Yunanistan lütfen kendine gel. Bizim yemeğimiz, biz sahip çıkarız. Siz başka şeylerle ilgilenin, kokoreç bizim” diye konuştu.

“Kokoreç bize ait, kimseye vermeyiz”

İşletmeci Erkut Sürel ise, kokoreçin Yunanistan’a değil Türkiye’ye has bir yemek olduğu belirterek, “Zaten sakatatın her tarafından faydalanıyoruz. Kokoreç bize ait, kimseye vermeyiz. Yunanistan’la her zaman ticari ilişkilerimiz var ama onlar her yaptığımızın sonuna bir kelime koyuyorlar, değiştiriyorlar. Yunan kardeşlerimize de buradan selam söyleyelim. Gelsinler, Türkiye’de ki kokoreçi tatsınlar” ifadelerine yer verdi.