Yutularak tüketilen çorba: Arabaşı

Orta Anadolu’da ara aşı günümüzde arabaşı olarak bilinen çorbanın hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Ardındna kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi bir hayvan etiyle pişiriliyor. Kaynayan suyun içine atılan un, karıştırılarak bulamaç kıvamına getiriliyor. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur soğutulmaya bırakılarak hazırlanıyor. Türk mutfağının saklı kalmış bu lezzetinin tüketimi ise diğer çorbalara göre, daha farklı.
Sofraya gelen soğuk hamur, çorba ile beraber çiğnenmeden yutularak tüketiliyor.
Arabaşı Orta Anadolu yemeği ama Konya’da da çok fazla tüketilen bir lezzet. Özellikle kış aylarında kar yağdığı zaman arabaşı neredeyse her ailede yapılır. Özellikle kalabalık aile ve arkadaş ortamlarında arabaşı çorbası sohbetlerin edildiği vazgeçilmez lezzetidir.
Hamurun dinlenmesi çok önemli, lezzeti ve tepsiden kolay çıkması için. Çorbadaki tavuk eti kesinlikle taze olmalı, istenilen lezzetin tutturulması açısından. Kıvamı ve acılığı da bu lezzet için önemli.
MALZEMELER
- 1 adet yaban ördeği ( Tavuk, Hindi)
- 4 su bardağı tavuksuyu
- 1 çorba kaşığı salça
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- 2 çorba kaşığı un
- 1 çorba kaşığı kırmızı pul biber
- İhtiyaç kadar tuz
Hamuru için:
- 1 su bardağı un,
- 1 su bardağı su tuz
NASIL YAPILIR?
Un su ile ezilerek topaklandırılmadan kısık ateşte yavaş,yavaş karıştırılarak muhallebi kıvamında pişirilir. Yeterince tuz ilave edilerek karıştırılır. sonra kalaylı yayvan bakır bir tepsiye dökülür. Ayrı bir tencerede un yağ içinde pembeleşinceye kadar kavrulur. Bunun içine önceden iyice haşlanmış, kemiklerinden ayrılmış ve didiklenmiş yaban ördeği (tavuk, hindi) eti konulur. Salça, tavuk suyu, bol kırmızı pul biber ve tuz ilave edilerek bir çorba elde edilir. Sonra tepsideki hamurla birlikte servis yapılır. Önce bir parça hamur sonra bir kaşık çorba alınarak yenir.
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