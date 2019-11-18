Kelkit ketesi yok satıyor

İlçede 24 yıldır fırıncılıkla uğraşan Özcan İncir, yüzlerce yıldır ilçede hemen her evde yapılan ve çok sevilen Kelkit Ketesini bir süredir fırınlarında yaptıklarını ve vatandaşlar tarafından yoğun talep görmesi nedeniyle adeta yok sattıklarını söyledi.

“Her geçen gün talep artıyor”

Kelkit ketesinin doğal süt ve yöresel tereyağının, un ve yumurta katılmasının ardından kadınlar tarafından açılması ve ardından pişirilmesi sonucu üretildiğini ifade eden İncir, “Önce kaynamış sütü döküyoruz, malzemelerini hazırlıyoruz. Yöresel tereyağıyla hazırlıyoruz. Yumurta, un katıp yoğuruyoruz. Dinlendirdikten sonra kadınlar açıyor ve aynı evde yapılmış gibi fırında pişirip vatandaşlarımıza sunuyoruz. Her geçen gün talep artıyor. Satışlarımız çok iyi. Yıllardır bu işe emek veriyoruz” dedi.

Sabah yapılıyor, akşama kadar tükeniyor

Kelkit’in yöresel ürünü olan keteyi yıllardır yaptıklarını ve vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını dile getiren İncir, “Günlük 500-1000 arasında yapıyoruz. Yazın gurbetçilerin gelmesiyle artıyor bu sayı. Akşama kalmaz biter günlük olarak yaptığımız keteler” diye konuştu.

“Ne ekmek, ne pasta”

Kelkit ketesinin ne ekmek ne pasta sınıfında olduğunu aktaran İncir, “Kete çok eskilerden beri buralarda yapılan bir yiyecek. Düğünlerde, davetlerde kullanılan yöresel bir ürünümüz. İçerisinde hiçbir katkı maddesi de yok. Doğal sütten yapılan bir üründür. Sağlıklı ve doyurucu bir üründür. Hiçbir katkı maddesi yok içerisinde. Ayrıca katmer de yapıyoruz. Evlerde yapılırdı bu ürün şimdi paketleyip burada satışını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.