Almanya’nın saklı cenneti Nürnberg

Pandemi döneminden geçiyoruz ama malumunuz yeni yıl dönemlerinde Avrupa kentleri ışıl ışıl olur. Etkileyici, heyecan verici ve sevinç doludurlar. İşte bunların en önemlisi ve en ışıl Nürnberg'tir. Burası yıllardır Almanya'nın hatta Avrupa'nın en gözde Noel pazarlarından birine, Weinachtmarkt'a ev sahipliği yapıyor. Tatlı, minik, sempatik meydanlarıyla, sokaklarıyla, cadde ve binalarıyla hep capcanlı. Kentteki Dürer hayranlığını her yerde hissedebilirsiniz. Ortaçağ'da sanatını icra eden Alman ressam Albrecht Dürer burada doğup, yaşamış. Son olarak havaalanlarının adını da Albrecht Dürer olarak değiştirmişler.

Alman resminin efsane ismi Albrecht Dürer

Kaleden tarihi merkeze doğru adımlarken karşınıza bir tavşan heykeli çıkıyor. Dürer’in tavşanına nazire olarak yapılmış, çiftliklerde hayvanların kafeslenmesini eleştiren dev metal tavşan heykeli Tiergartner meydanında, etrafı her daim turistlerle dolu. Anlıyorsunuz ki Dürer'in Evi de bu meydanda. Nürnbergliler'in gurur duydukları ve şehrin her tarafında yaşattıkları efsanevi ressam-sanatçı 1471 doğumlu Dürer'in Evi müze olarak görülebiliyor. Hümanizm ve reform döneminin en önemli isimlerinden olan Dürer aynı zamanda usta bir grafikçi, matematikçi ve sanat teorisyeni. Müze-evde Dürer'in yapıtlarını, atölyesini, mutfağını, banyosunu hatta mutfağın içindeki tuvaleti bile görebiliyorsunuz. O dönemde evlerin içine tuvalet yapılması yasak olduğu için, Dürer'in eşi belediyeden özel izin alarak evin içine tuvalet yaptırabilmiş. Nedeni de Dürer'in sağlık koşulları. Resimde çığı açan Dürer'in heykeli de evden az ilerde Dürer Meydanı'nda görülebilmekte.

Nürnberg Kalesi (Kaiserburg)

Aslında Nürnberg'i gezmeye, onu yaşamaya başladığınız andan itibaren bir sıcaklık sizi sarıveriyor. Mesela gittiğiniz de ilk durağınız Nürnberg Kalesi (Kaiserburg) olmalı. Kale şehrin yüksek bir bölümüne 1050 yılında yapılmış. Avrupa'nın en etkileyici ve sağlam şehir surlarından biri. Surlar hala ihtişamını korurken, estetik yapısıyla da şehrin sembolü. Gözetleme kuleleri Galata Kulesi'ni andıran inanılmaz bir yapı.

Ortaçağ’dan fırlamış gibi

Bu arada tarihi şehrin tatlı mı tatlı sokaklarında ilerlerken St. Lorenz Kilisesi'ne vakit ayırın derim. Müthiş bir gotik yapı. Gündüz başka, gece bambaşka görüntü veriyor. Baktıkça Orta Çağ'a yolculuk ediyorsunuz.

Öte yandan St. Sebaldus Kilisesi, Frauenkirche (Our Lady’s Kilisesi), Schöner Brunnen (Güzel Çeşme), Hauptbahnhof (Ana Tren İstasyonu), Staatstheater (Şehir Tiyatrosu), Opernhaus (Opera Evi) Pegnitz Nehri üzerindeki harika yapı ve küçük köprüler görülmeye değer. Hepsi yürüme mesafesinde, birbirine oldukça yakın.

DB (Tren ve posta) Müzesi de yolunuzun üstünde olacağından giidip görmeniz de büyük fayda var. Zira, Almanya'da ilk lokomotif Nürmberg'te kullanıldı. Adler adlı bu trenle değişen sanayi ve şehircilik gelişimine, sergilenen lokomotifleri görerek burada tanık oluyorsunuz.

Nürnberg Zoo ise sanırım gördüğüm en hayvanat bahçesi. Tüm hayvalar doğal ortamlarına yakın yerlerde özgürce yaşıyorlar hissini veriyor.

Almanya yakın tarihi burada

Kentte Hitler izleri bir hayli fazla. Filmlerden ve fotoğraflardan hatırlayacağınız 2. Dünya Savaşı öncesi kalabalık Nazi mitinglerine ev sahipliği yapmıştır. Wehrkreis (askeri bölge) uçak, denizaltı ve tank motorları dahil olmak üzere askeri üretim için önemli bir yerdi. Flossenbürg toplama kampındaki bir yan kampı da burada yer aldı. Fakat şehir müttefik uçaklarınca ( İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ve ABD Ordusu Hava Kuvvetleri) bombardımana tutuldu ve ciddi anlamda hasar gördü. O tarihten itibaren de aslına uygun yeniden inşa edildi.

Eski Nazi Partisi Dokümantasyon Merkezi (Reichsparteitagsgelände) son derece önemli. Hitlerin baş mimarı Albert Speer'in inşa ettiği bir buçuk milyon partiliyi toplayarak gövde gösterisi yaptığı kongre alanında bulunuyor. Hitler’in meşhur Nazi mitinglerini şehirler arasında en çok sevdiği bu Nürnberg'te yaptığı bilinmekte. Dolayısıyla bu müzede, Nazi Almanyasını ve 2.Dünya Savaşı'nı anlatan görsel ve yazılı belgeler sergileniyor. Ayrıca Nazi rejiminin ne yaptıkları da sergileniyor. Gaz ve ölüm odaları, soykırım ve başka canavarlıkları belgeleyen resimler, gazete başlıkları, filmler ve grafikler... Sürekli serginin adı Fascinatıon &Terror yani Tutku ve Terör. Nazi partisi mitinglerinin yapıldığı Zeppelinfield'de yaşananlar ile Luitpoldhain Parkının dünü, bugünü ve nazilere dair pek çok bilginin yer aldığı video gösterisi güçlü, efektif ve duygu bombardımanı şeklinde. Almanya'nın nasıl adım adım savaşa sürüklendiğini burada çok net görüyorsunuz. Yapı, Roma'daki Collosseum’a benzetilmiştir. İçine 50 bin kişiyi alacak dev bir kongre merkezi olarak düşünülmüş. Ancak tamamlanamamış. Şehirdeki en etkileyici yapılarından birisi. Nürnberg Uluslararası İnsan Hakları Ödülü de her yıl verilmektedir. Bu arada merkezin arkasındaki Nurnberg senfoni ve uzun bir yürüyüş alanı bulunan bir park bulunmakta. Parkta kısa bir yürüyüşle ve derin nefes alarak yaşadığınız duygusallıktan uzaklaşabilirsiniz.

Uluslararası Askeri Ceza Mahkeme Binası

Ekim 1945'te, Nazi Partisi "insanlık suçu, savaş suçları, dünya barışına karşı işlenen suçlar ve savaşa sebep olmak" suçlarından yargılandı. ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyetler Birliği'nin açtığı ünlü dava Almanya'nın Nürnberg şehrinde yapıldığı için bu isimle anılıyor. Neden Nürnberg'te yargılamalar yapıldı derseniz. Hitler'in özel önem verdiği bu şehrin seçilmesi kadar doğal bir şey yok derim ama Almanya'nın genelinde tek yıkılmamıi adliye kompleksinin burası olduğunu da belirtmek isterim. Hükümlüler arkadaki cezaevinde kalırken, mahkemenin olacağı gün araca bile gerek duymadan salona getiriliyorlardı. Ve bu sanıkların çoğu idam edildi. Ya da idam kararlarını duyamadan intihar ettiler. Çoğu Hitler'in gözde elemanları, kurmayları ve partiye yardım ve yataklık eden kurum, kurulu ve kişilerdi. 600 numaralı salonu mutlaka görün. Çünkü duruşmalar bu salonda yapıldı.

Geleneksel Alman ağız tadları

Volksgarten'deki Gutmann'da ve merkezdeki Belediye Binası altındaki Zum Spiessgeselen'de geleneksel Alman tatlarını tadabilirsiniz. Ayrıca Dürer Meydanı'ndaki Fraunholz'da en tazesinden geleneksel Elisen Lebkuchen'leri yiyebilirsiniz.