Rize Karadeniz’in en ünlü yaylalarına ev sahipliği yapar. Rize deyince akla krater göller, engebeli araziler, gürül gürül akan dereler ve yaylalar gelir. Rize yaylaları muhteşem bitki örtüsü, muhteşem havası ve şifalı kaplıcaları ile ziyaretçilerini bekliyor. Rize Yaylalarında gezilecek doğa harikaları ile Ayder, Potuk, Anzer ile 10 harika yaylada konaklama ve ulaşım seçenekleri gezi rehberimizde...

RİZE YAYLALARI VE GEZİLECEK YERLER

AYDER YAYLASI

Kaplıcaları ile Karadeniz’in en popüler yaylasıdır. Rize Çamlıhemşin’den Ayder Yaylası’na ulaşılabilir. 50 dereceye ulaşan kaplıcalarında havuz ve özel kabinler de bulunur. Ayrıca Karadeniz’in en büyük şelalesi Bulut Şelalesi Ayder Yaylası’na 9 kilometre uzaklıktadır.

KONAKLAMA: Ayder Yaylası'na gidenler otel ve pansiyonlarda konaklayıp yöresel yemekleri tadabilir.

YUKARI KAVRUN YAYLASI

Ayder Yaylası’na 1 saatlik mesafede bulunur. Yaz sezonunda Çamlıhemşin’den minibüsler vardır. Yayla Kaçkar’a tırmanmak için gelen dağcıları da misafir eder. 2 bin 300 metre yükseklikteki yayla, dağcıların zirve öncesi lojistik destek sağlayacakları nokta olarak kullanılır.

Yukarı Kavrun’dan ortalama 3 saatte Büyükdeniz Gölüne gidebilirsiniz. Ayrıca Kaçkar Dağı buzullarını görmek için Öküz çayırına da 3 saatlik bir yürüyüş sonrası ulaşabilirsiniz.

KONAKLAMA: Konaklama için bir pansiyon ve kafeterya mevcuttur.

ELEVİT YAYLASI

Bölgenin tipik evlerine ve yaşam şekline tanık olabileceğiniz Elevit Yaylası'nda Karadeniz'e özgü yabani hayvanlara ve dağ keçisine rastlanmak mümkündür. Yaylada Ağustos ayından şenlikler yapılır. Ve buraya sırf horon tepmek için gelenler vardır. Rize Çamlıhemşin’den kalkan minibüslerle yaylaya ulaşabilirsiniz.

KONAKLAMA: Elevit Yaylası’nda konaklama için otel de bulunmaktadır.

TROVİT YAYLASI

Elevit’ten 2 saatlik bir yürüme mesafesi bulunan Trovit Yaylası kesme taş evleri, yayla mimarisinin değişik tarzı ile ziyaretçilerini selamlar. Bu yaylada Elevit yaylasında olduğu gibi sadece yazın konaklama yapılıp yayla şenlikleri Ağustos ortasında başlar.

KONAKLAMA: Yaylada konaklama için pansiyon bulunmaktadır.

PALOVİT YAYLASI

Tirovit Yaylası’ndan yürüyerek Palovit Yaylası’na ulaşabilirsiniz. 200 hanenin yaşadığı yayla büyüklüğü ile de ünlüdür. Yaylada yeşilin tüm tonlarını görebilirsiniz.

POKUT YAYLASI

Rüzgarlı vadi anlamına gelen Pokut Yaylası, Tirovit Yaylasına 2 saatlik yürüme mesafesindedir. Yayla Fırtına Havzası’nın vadilerine bakar. Bu da ona eşsiz bir manzaraya sahip olma özelliği verir.

KONAKLAMA: Yaylada konaklama için konuk evi bulunmaktadır. Ayrıca çadır kurulmasına da izin verilmez.

ANZER YAYLASI (BALLIKÖY)

Rize İkizdere’den Anzer Yaylası’na ulaşabilirsiniz. Anzer yaylaları bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir. Burada üretilen balın birçok hastalığa şifa olduğu söylenmektedir. Bu nedenle diğer adı Ballıköy’dür.

KONAKLAMA: Yayla konaklamaya uygundur. Çok sayıda pansiyon vardır.

CİMİL YAYLASI

Cimil, 2050 metre yükseklitke İkizdere'ye bağlı bir köy. Cemil yaylasının kaplıca sularının mide ve bağırsak hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Köyün bir bakkalı ve girişinde kahvesi ve umumi tuvaletleri bulunuyor. Yine girişte bir misafirhanesi var.

VAROŞ YAYLASI

Çok çeşitli krater gölüne sahip olan yayla kamp kurmak için idealdir. Varoş Yaylası deniz seviyesinden yüksektedir. Bu nedenle yaylada endemik bitki türleri bulunmaktadır.

ÇAĞIRANKAYA YAYLASI

İkizdere’nin doğusunda bulunur. Çağrankaya Yaylası'nın yerleşimi yazlıktır. Kış aylarında fazla kar yağışı görüldüğü için kullanılmıyor. Ahşap büyük hanı çayhane olarak hizmet veriyor. Fotoğraf çekmek için en doğru zaman ise sis çöktüğü zamanlardır.

KONAKLAMA: Konaklama için yayla oteli var.