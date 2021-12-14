Boğazı seyir tepesi: Mihrabat Korusu

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul...

Bu ünlü dizeyi bilmeyen yoktur ancak nerede yazıldığını pek bilen olmaz.

Yahya Kemal Beyatlı bu ünlü dizeyi, Beykoz'da bulunan Mihrabat Korusu'nda yazmıştır.

İstanbul'un 7 tepesinin en güzeli Mihrabat Korusu I. Mahmut zamanında kurulmuş ve padişahların gözde mekanlarından biri olmuş. Mihrabat Korusu'na ismini, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılarak III. Ahmet'e armağan edilen Mihrabat Kasrı'nın verdiği iddia edilir.

Yahya Kemal'in gözlerden uzak saatler geçirmek için tercih ettiği Mihrabat Korusu, çeşitli yazar ve şairlere etkileyici manzarasıyla da ilham kaynağı olmuş. Sultan Mısırlı Abbas Halim Paşa’nın kızı Rukiye Hanım’a yüzgörümlüğü olarak hediye edilen koru, o zamanlar, mehtaplı gecelerde, sazlı sözlü boğaz eğlencelerinde padişahları ve sultanları ağırlamış.

Mihribat Korusu'nda manzara enfes

İstanbul'da hala keşfedemediğiniz bir sürü güzel yer olduğunu tekrar tekrar hatırlatan Mihrabat Korusu, muhteşem manzaraya sahip, toplamda 210 dönümlük alanı kaplayan bir koru. Kanlıca'da boğazın eşsiz manzarasına yeşillikler içerisinde eşlik eden bu nadide korunun içinde, 3 kilometrelik harika bir yürüyüş parkuru, seyir terasları, çocuk oyun parkları ve piknik alanları vardır. Harika bir boğaz manzarasına sahip korudan özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çok net görünür ve tam karşısında Ortaköy sahili, Rumeli Hisarı ve İstinye Koyu manzarası vardır.

Mihrabat Korusu'nda neler var?

Mihrabat korusunda etkinlikler için Kale Bahçe ve Masal Bahçe isimli 2 davet alanı var. Ayrıca koruda Aadan Lounge isimli şirin bir kafe ve Mihrabat Restaurant isimli bir de restoran bulunuyor. Çocuklar için eğitici öğretici interaktif etkinliklerin yer aldığı "Doğada bir gün" alanı, çocuk parkı ve geniş kullanımlı otopark alanları mevcut. Hafta sonları pişi ve galeta servisi yapılan kahvaltı menüsünü tercih edip, geçmiş ile geleceğin harmanlandığı, Asya ve Avrupa’nın eşsiz boğaz manzarası ile buluştuğu, yemyeşil, dört mevsimi bir düş gibi yaşayacağınız Mihrabat Korusu'nu ziyaret edebilirsiniz.

Mihrabat Koru'suna nasıl gidilir?

Kara yolu gelmek için en pratik yol, önce Üsküdar’a gelip, oradan da 15, 15P ve 15T numaralı İETT otobüslerine veya minibüslere binmek. Üsküdar ile Kanlıca arası yaklaşık 14 kilometre. Yolculuk trafiğe bağlı olarak yaklaşık 1 saat kadar sürecek. Kanlıca durağında indikten sonra koru giriş sadece 2 dakika yürüyüş mesafesinde. özel aracınız ile gelmek istediğinizde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Kavacık çıkışından saparak yol boyunca yer alan Mihrabat Korusu tabelalarını takip etmeniz yeterli. Deniz yolu gelmek için Kanlıca’ya çalışan şehir hatlarına binmeniz gerekiyor. Mihrabat Korusu, Kanlıca İskele’sinden yaklaşık 1,5 km. mesafede.

Mihrabat Korusu adres: Mihrabat Caddesi No:50 Kanlıca Beykoz

Mihrabat Korusu telefon: 0 (216) 425 86 16 / 0 (530) 402 13 13