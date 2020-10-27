Capri'nin Sezon dışı sanki zengin milyarderlerin ya da Hollywood yıldızlarının bir mekanı değil de sakin balıkçı kasabası halini alıyor. Ancak tüm mağazalar ve restoranları açık olmasını bekliyorsanız mutlaka yaz sezonu gitmelisiniz. Yoksa karşınıza çok sayıda kapalı dükkan çıkıyor.

Capri iki bölgeye ayrılıyor

Capri ve Anacapri. Feribottan indiğiniz Marina Grande Capri bölgesinde yer alıyor. Genelde Capri'de balıkçılar ve çalışanlar gibi adanın yerlileri bulunuyor. Zenginler ve yıldızların bölgesi ise Anacapri. Deniz için mutlaka yazın gidimeli. Denizi çok berrak ve davetkar.

Capri deyince gözünüzde ne canlanıyor? Denizin üzerindeki Faraglioni denilen kayalar adeta Capri ile özdeşleşmiş durumda. Faraglioni'leri Agustus Bahçeleri'nden keyifle izleyip fotoğraflamak mümkün.

Capri dünyaca ünlü starların zaman zaman tatil yaptığı bir ada. Otellerin fiyatları da dudak uçuklatıyor. Adanın en pahalı süit odasının gecelik fiyatı sezonunda 5000 euro'ya çıkıyor.

Capri'nin en lüks 6 süiti ve fiyatları

1. Caesar Augustus: Suitin özel bahçesi, terası ve jakuzisi var. Toplam 85 metrekare. Ancak buradaki gerçek lüks panorama... Napoli Körfezi, Sorrento yarımadası ve Vezüv'ün 180 derecelik görünümü. Süitin iç kısmından da Capri'nin en güzel manzarasını izlemek mümkün. Bu süper lüks süit, Capri imparatoru gibi hissetmek için doğru yer! Gecelik fiyatı ise sezonunda yaklaşık 5.000 Euro.

2. Punta Tragara: Otel Fransız mimar Le Corbusier tarafından tasarlanmış. Capri'deki Faraglioni Kayaları'nı doğrudan küvetten (yataktan ve özel terastan) hayranlıkla izleyebileceğiniz tek lüks süit. Bu ayrıcalığın gecelik fiyatı 2000 Euro.

3. Quisisana: Quisisana sadece bir otel değil. Capri tarihinin bir parçası. Meydana birkaç adım mesafede bulunan bu beş yıldızlı lüks otel, odalarında 300 kişiye kadar misafir ağırlayabilmekte. Otelin en güzel süiti ise Faraglioni'yi gören beşgen ev. Geceliği 2.000 Euro'dan başlıyor.

4. Excelsior Parco: Küçük bir butik otel olan Excelsior Parco'nun lüks süiti "Deluxe 1906"un terası denize bakıyor ve terasta jakuzi var. Yaz aylarında bu süitin fiyatı yaklaşık 900 Euro.

5. La Scalinatella: Condè Nast Traveler'a göre La Scalinatella, dünyanın en iyi lüks otellerinden biri. Burada lüks gösterişte değil, ayrıntılarda gizli. 65 metrekarelik süit, tipik Capri tarzını sahip. Süit için gecelik fiyat yaklaşık 1.000 Euro.

6. Capri Tiberio Palace Capri Tiberio Palace bazı vintage dokunuşlarla modern tasarımı var. Bellevue Suite'te fitness alanı, özel teras ve küçük bir ısıtmalı havuz bulunuyor. Süitin gecelik fiyatı 2.000 Euro.

VIP'LERİN UĞRAK YERİ RESTORANLAR VE KULÜPLER

Villa Verde: Akşam yemeğinde etrafa bakmanız yeterli

Da Paolino: "VIP restoran" olarak adlandırılması tesadüf değil

Aurora: Fuorlovado üzerinden kaldırımda masalar var, akşam yemeğinde VIP'leri görmek için tek yapmanız gereken cadde boyunca ileri geri yürümek!

Anema e Core Tavern: Geceleri burası herkesin, kesinlikle herkesin buluştuğu yer

Piccolo Bar: Geç kahvaltı etmek için çok uygun bir yer.

La Fontelina: Özel plaj kulübü ve çok popüler.

Il Riccio: Gurme restoranlı özel plaj

Capri mutfağında, adada veya çevresinde bulunan ürünler etkili. Bu nedenle tariflerin ana malzemeleri taze balık, domates, caciotta, mozzarella, patlıcan, fesleğen, kekik, maydanoz gibi aromatik bitkiler ve daha çok sarımsak, biber ve zeytinyağı.

Bunlara dikkat!

Makarnanın "al dente" (az pişmiş) pişirilmesi büyük önem taşıyor. Bu makarnanın paket üzerinde belirtilen pişirme süresinden yaklaşık 1-2 dakika önce süzülmesi gerektiği anlamına gelir. Bu şekilde, sosu tavada hazırlanırken sonradan tavaya eklenen makarnanın aşırı pişmiş olarak servis edilmemesi sağlanıyor.

Mutlaka makarnanın sosları hazırlanırken zeytinyağı kullanılıyor. Başka tip yağlar asla kullanılmıyor. Aromatik bitkiler taze kullanılır. Capri'deki her evde balkon ya da terasta taze fesleğen, maydanoz vb. bulunuyor.

Kaçırılmaması gereken 6 tipik Capri yemeği

Caprese Raviolisi; Capri'nin restoranlarının menülerinde eksik olmayan yemek. Peynir (caciotta) ve mercanköşk ile doldurulmuş İtalyan mantısı ravioli, sos ve fesleğen ile servis ediliyor.

Scialatielli alla Nerano; Napoli Körfezi'nden un, peynir ve taze fesleğenle hazırlanan geleneksel spagetti, kabak ve peynir sosuyla pişiriliyor.

Balık; Capri sakinlerinin sofralarında balık asla eksik kalmaz. Çipura balığı, kalamar ve daha niceleri...

Caprese salatası; Mozzarella, domates, fesleğen ve sıvı yağ. Basit, çok lezzetli ve tipik.

Caprese pastası: Çikolata ve badem birlikte hazırlanıyor. Mutlaka bir bardak limoncello eşliğinde tadını çıkarmak lazım.

Caprese Ravioli tarifi

MALZEMELER

Hamur için: 500 gr. un, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım litre kaynar su

Dolgu için: 300 gr. Rendelenmiş Caciotta di Sorrento peyniri, 2 yumurta, 200 gr. rendelenmiş parmesan peyniri, mercanköşkü aromatik bitkisi (maggiorana)

Sos için: Taze domates sosu, rendelenmiş parmesan, taze fesleğen, zeytinyağı

NASIL YAPILIR?