Doha izlenimleri

İnsan Doha’ya neden gider” diye düşünürdüm. Ekimde gecenin bir yarısı havaalanından çıkıp da havayı teneffüs ettiğimde, “Birkaç gün sıcak ve klimalı hayatla mücadele etmem lazım” dedim. Gece yarısı esen o sıcak rüzgâr yüzümden vücuduma yayıldı. Katar’ın başkenti son dönemde başta spor organizasyonları olmak üzere çeşitli etkinlikler, denizin üzerine kurulan modern şehircilik örneği binalarla adından söz ettiriyordu.

Ne yalan söyleyeyim Doha’daki ilk izlenimlerim Teksas’taki otomobil yolculuklarıma götürdü beni. İnsansız sokaklar, caddelerde cirit atan otomobillerle sayısal zıtlığın zirvesini yaşatıyor. Kimse yok dışarıda, hemen herkes klimalı bir mekâna kaçmış, Doha’nın ne kadar elektrik tükettiğini soruyorum kendi kendime. Otomobiller, alışveriş merkezleri, ofis binaları her yerde alışılmışın üzerinde bir serinlik. Kendinizi klimalı ortamdan sokağa attığınızda, vücudunuzu ani bir savaşa sokuyor gibisiniz.

Doha turu

Doha'da gezilecek yerler

Souq Waqif (Eski Pazar)

Geleneksel Doha ile tanışmak için Souq Waqif turu olmazsa olmaz. Souq Waqif Doha'nın eski yerleşim merkezi. Bir çok geleneksel giysi, baharat çeşitleri, el sanatları ve hediyelik eşyaların satıldığı birbiriyle uyumlu dükkanların bulunduğu otantik bir bölge. Dar sokaklarda rengârenk geleneksel kumaşlar, değişik pişirme kapları, el sanatları ve yerel tatlar arasında kaybolacaksınız. Çarşının sokaklarında kaybolmaktan korkmayın ve Dohalıları yakından tanıyın. Bu bölgede geçmişten günümüze gelen mimariyle birlikte bir çok restoran ve nargile (shisha) salonları bulunmakta. En az 100 yıllık olan bu bölge 2006 yılında restore edilmiş. Restorasyonun ardından bölgenin mimari ve tarihi kimliği koruma altına alınmıştır. Souq Waqif 'in evcil hayvan bölgesinde köpekler, kediler, tavşanlar, kaplumbağalar ve kuşlar gibi bir çok hayvan tezgahlarda satılmaktadır. Birbirinden güzel eşyaları bulabileceğiniz Souq Waqif’te çoğu mağaza saat 10.00'da açılır ve öğle saatlerinde tekrar kapatılır. Saat 16.00’da yeniden açılan mağazalar saat 22.00’ye kadar hizmet verir. Çarşıda bulunan bir çok restoran 24 saat hizmet verir.

İslam Eserleri Müzesi

Doha, dünyadaki en büyük tarihi İslam eserleri müzesine sahip ve bu müzede yüzlerce nadir ve çok değerli eserler bulunmaktadır. Seramik, cam, tekstil, işlemeli metal işleri ve antika el yazmaları gibi 3 kıtadan bir çok esere ev sahibi yapmaktadır bu müze. Deniz doldurularak inşa edilen İslam Sanatları Müzesi'nin mimarisi, gücünü tasarımındaki tarihsel kökler kadar, yalın çizgilerinden alıyor. Dünyaca ünlü Pritzker Ödülü sahibi Çinli mimar I.M. Pei’nin tasarladığı yapıda; geometri kullanımındaki üslup ve uyum hemen dikkat çekiyor. Farklı yönlere dönük kübik yüzeylerin kattığı boyut algısı, günün değişik saatlerinde farklı açılardan gelen güneş ışıklarıyla birleşince binanın görkemi daha da iyi anlaşılıyor.

The Pearl

4 milyon metrekareden fazla yüzölçümü olan bu yapay adalar topluluğu, şehrin kuzeyinde bulunuyor. Bu yapının en dikkat çekici özelliği yabancı uyruklu insanların buradan mülk satın alabilmesi. The Pearl gökyüzünden bakıldığında, içinde inciler bulunan üç adet istiridye gibi gözükmektedir. Bu da ziyaretcilere muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Bölgede 2018 yılındaki verilere göre yaklaşık 19 bin konutta, 45 bini aşkın insanın yaşadığı bilinmektedir. Aynı zamanda The Pearl'de bir çok ünlü markaların olduğu alışveriş merkezleri, birbirinden güzel restoranlar, denize sıfır konutlar da bulunmaktadır.

Arap ülkelerinin önemli geleneklerinden deve yarışları Doha’da da çok yaygın. Yaklaşık 45 derece sıcaklıkta yapılan deve yarışlarında tempo hiç düşmezken seyircilerin coşkusu da görülmeye değer.

Doha'nın önemi

Katar dünyaya doğal gaz rezervi sağlamadan önce Doha, insanların denizden inci çıkararak geçimini sağladığı bir sahil kasabasıydı. Dünyadaki kişi başına en yüksek GSYİH'ye sahip olan bu şehir bünyesinde bir çok ünlü alışveriş merkezi, plaj, tatil beldesi bulunduruyor. Aynı zamanda dünyaca ünlü spor etkinliklerine de (2022 FIFA Dünya Kupası) ev sahipliği yapıyor. Petrolün bir gün biteceğine inanan Katar, tüm yatırımını eğitime ayırıyor. Başkent Doha’da inşa edilen Eğitim Şehri bire bir ölçüleriyle Amerikan ve Avrupa üniversitelerine ev sahipliği yapıyor.

Doha'da ne yenir?

Doha, gezgin gurmeleri mutlu edecek bir yer. Lübnan, Irak, İran, Suriye, Mısır ve Fas mutfaklarından oluşan yerel tatlardan bildik lezzetlere, pek çok güzel yemek yiyebilirsiniz.

Doha'ya ne zaman gidilir? Doha'da hava durumu

Özellikle sonbahar ve kış ayları için ideal bir destinasyon. Doha’da yıllık sıcaklık ortalaması oldukça yüksek.