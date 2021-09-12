Bisikletinizle seyahat ederken aynı zamanda doğanın tüm güzelliklerini fotoğraflamayı, geçmişten gelen tarihsel kalıntıları gözlemlemeyi, köy kahvesinde yerli halkla sohbet etmeyi, hem yerel hem kültürel yemeklerimizi keşfetmek istemez misiniz?

Tüm bunları bir arada bulacağınız Türkiye’nin en güzel bisiklet rotaları sizleri bekliyor. Haydi, sizde bisikletinizi kapın, yola koyulun.

Likya Yolu, Antalya

Türkiye’nin en uzun yolu deyince akla ilk gelen yerlerden biri Antalya’nın bisiklet rotalarından Likya Yolu. Burası Işık ülkesi anlamına geliyormuş. Burada en uygun kullanılacak bisiklet türü dağ bisikletiymiş. Yolları genellikle patikalardan ve ormanlardan oluşmaktaymış. Seviyesi oldukça zor olan bu yollarda görüşebilecek yaşam merkezleri Antalya, Göynük. Fethiye’den Antalya’ya kadar uzanan toplam 535 km uzunca bir parkur. Tarihinin, yeşilin ve mavinin eşsiz güzelliklerinin bir arada sıralandığı Likya Yolu Dalyan, Göcek, Fethiye, Kalkan, Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Olympos, Adrasan, Kemer, Korkuteli, Çameli ve Köyceğiz’i görebilirsiniz.

Yenice Ormanları, Karabük

Dünya’nın sayılı ormanları arasında yer olan Yenice Ormanları Türkiye’nin en büyük blok ormanlarından biridir. İçerisinde hiçbir yerleşim yerin bulunmadığı için buraya orman denizi de denilmekteymiş. Sessiz, sakin ve sadece doğa ile baş başa kalarak yolları aşmak isteyen bisikletçilerin vazgeçilmezidir. Toprak yoldan ilerlenebilir, gölet kenarında mola verebilir aynı zamanda kamp yapabilirsiniz. Darıyazısı, Şekermeşe, Sorgun Yaylası ve Eğriova Gölet bölgedeki en iyi kamp yerleri. Kayın, sandal, meşe, gürgen, porsuk ve çınar gibi ağacalar içerisinden geçen bu rotada 7 farklı bisiklet rotası yer almaktadır.

Mysia Rotası, Bursa

Bursa’dan sadece 10 km uzaklıkta bulunan doğa parkuru Mysia Rotası. Nilüfer nehri kıyısı kenarında kurulu Misi hem binlerce yıllık tarihi bir geçmişe sahip hem de el değmemiş doğal güzelliklere sahip bir yerleşim yeri. Misi ve çevresindeki doğal patikaların birbirleri ile bağlanması ile oluşan yürüyüş ve bisiklet yolları ağı, ziyaretçilerine bu bölgedeki kırsal yaşamı tanıma fırsatı sunuyor. Burada kaybolmanız imkânsız çünkü yola çıkmadan önce telefonunuza indireceğiniz QR code okuma uygulaması ile işaret tabelalarından QR code okutabilirsiniz. Kırmızı-beyaz çizgiler yürüyüş rotası sarı renkli üçgen semboller ise bisiklet rotasını takip edenler için yön bulma konusunda kolaylık sağlıyor.

Gökova Körfezi

Ege’nin sakinliği, huzuruyla bir sürüş keyfi yaşatıyor. Bodrum’dan başlayan Knidos Antik Kenti’ne kadar uzanıyor bu güzeller güzeli Gökova Körfezi. Dağları, tepeleri, taşları zorlu bisiklet parkurlarına nazaran asfalt yolları ile oldukça kolay sürüş keyfi yaşatıyor. Antik kentleriyle, körfez manzarasıyla, yel değirmenleriyle sizleri büyülüyor.

Frig Vadisi, Kütahya

Esrarengiz biz coğrafya Frig Vadisi. Afyon, Ankara, Eskişehir ve Kütahya illerinde geniş bir alanı kapsayan Frig Vadisi, Türkiye’nin en iyi bisiklet rotalarından birini oluşturuyor. Acemiler için pekiyi bir tercih olmayacaktır çünkü derin vadilerle şekillenmiş. Frig Vadisi rotalarının çoğunun asfalt, toprak ve kum yollardan oluşması nedeniyle bisiklet dâhil tüm ekipmanlarınızın bu şartlara uygun olduğuna dikkat edin. Peri bacaları, kiliseler, kaya mezarları, mağaralar, freskler, Memeç Kayalıkları, Aslankaya Anıtı, Aizonai Antik Kenti, Çavdarhisar, Yazılıkaya, Solon Mezar Anıtı, Midas Anıtı ve Attis Tapınağı yolculuğunuz boyunca mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.

Kapadokya, Nevşehir

Frig Vadisi kadar uçsuz bucaksız bir diğer yer de Kapadokya. Asla uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya Kapadokya. Sabahın erken saatlerinde çalan alarm sesi, sizi masallar ülkesine uyandırıyor. Güneşin doğuşunu izlerken aynı anda sayısız bisiklet parkurlarıyla en çok ilgi çeken bisiklet rotalarından biri. Kilometrelerce uzunluktaki bisiklet rotalarında kentin mistik ruhunu yanınıza alarak peri bacalarının gölgesinde Kızılçukur, Güvercinlik, Paşabağı, Zelve, Devrent, Meskendir, Aşk gibi vadiler arasında bisiklet sürebilir, kentin gizemini keşfedebilirsiniz. Sürüş sırasında ciddi rampalarla karşı karşıya kalabileceğinizi şimdiden söyleyelim.

Yedigöller

En çok ilgi çekenler sırasında yerini alan rotalardan bir diğeri de zengin doğası ve renk şöleniyle Yedigöller. Neredeyse her hafta sonu bisiklet tutkunlarının uğrak noktası haline gelmiş. Macera yaşamak isteyenler, ben henüz bu serüvene yeni adım atacaklar, benimkisi seferlik heves diyenler Yedigöller sizler için muhteşem bir tercih olacak. Yığılca ilçesinden başlayarak, Saklıkent Şelalesi, Hasanlar Barajı, Sarkıkaya, Hasankaya mağaraları gibi güzide adresleri gezebilir, bu rotayı tamamlayabilirsiniz. 76 kilometre uzunluğunda olan bisiklet rotası Bolu il merkezinde bitiyor ve keyifli bir günün ardından dinlenmek kalıyor geriye.

Artvin, Trabzon

Seyahat etmek ruhu mutlu kılar, özgürleştirir. Yeşiliyle, mavisiyle sizi bambaşka dünyalara götüren, en güzel kültürel lezzetleri tadacağınız Karadeniz, bisiklet rotalarının ilk sıralarında yer alır. Artvin- Trabzon arası 230 kilometrelik eşsiz bir rota. Bisikletçiler genelde bu mesafeyi Trabzon, Rize, Hopa, Artvin olmak üzere gruplandırıyor böylece hem çay ekili bahçelerin hem de eşsiz başka doğal güzellikler bisikletçilere eşlik ediyor.