Köln ve Noel Pazarları

Kış aylarında seyahat etmeyi çok sevmesem de, arkadaşımın önerisiyle, Avrupa’yı aralık ayında, tam da Noel hazırlıkları sürerken ziyaret etme fikri hoşuma gitti. Noel pazarları özellikle Fransa ve Almanya’da oldukça popüler. Ama bizim hedefimiz daha çok sosis-bira olayına girmek olduğu için Almanya’yı tercih ettik. Almanya’nın en meşhur Noel Pazarı Nürnberg’de. Ülkedeki tüm pazarları incelediğimizde ise en çok pazarın Köln’de olduğunu ve turistik pazarların yanı sıra yerel pazarların da kurulduğunu okuyunca rotayı Köln’e çevirdik.

Amaç sadece Noel Pazarları olduğu için sadece 2 gün ayırmıştık. Neyse ki uçak da tam saatinde indi ve öğlen saat 12’de şehre vardık. Hostele çantayı bıraktıktan sonra direkt şehrin simgesi olan katedralin çevresindeki markete uğradık. Burası şehrin en ünlü marketi. Ama aynı zamanda en kalabalık ve turistik olanı. Burada yemek standları da çok fazlaydı.

Hava yağmurluydu ama gezmenin bir amacı varken hava şartlarını görmezden gelebiliyor insan. Tabii bir de marketlerin ortamı, havayı bile unutturuyor. Herkes, yağmura aldırış etmeden açık havada birasını ve şarabını içerken, yağmurdan şikayet etmek aklıma bile gelmedi.

Köln, yürüyerek oldukça kolay gezilebilen bir şehir. Havalimanı gidiş-geliş dışında hiç toplu taşıma veya taksi kullanmadık. Hostelimiz de oldukça merkezi bir noktadaydı. Köln çok fazla turistik veya backpacker tarafından ziyaret edilen bir şehir değil. Dolayısıyla çok çeşitli hostel de yok. Bizim kaldığımız Downtown Cologne, oldukça temiz ve neredeyse otel konforunda bir hosteldi. Rezervasyonu kendi web sitesinden yapmıştım. Hostelde baya donanımlı bir mutfak var. Binanın en alt katında süpermarket de olunca kendi alışverişimizi yapıp, kahvaltıyı da hostelde yapma şansımız oldu.

Katedral, şehrin ana ilgi noktası ve en turistik bölgesi olsa da, biz diğer marketleri daha çok sevdik. Özellikle Engels Market ve Stadtgarten favorimiz oldu. Yeme içme olayı tüm marketlerde oldukça tatmin ediciydi. Sosis, balık ekmek, kızarmış patates ve Alman tatlıları da var. Tüm öğünleri pazarlarda yediğimiz için gün içinde restorana gitme ihtiyacı hiç duymadık. Sadece meşhur Früh‘de aklımız kaldı.

Bizim gece hayatına dair bir beklentimiz yoktu, zaten mekanların çoğu da doluydu ve rezervasyonsuz girilmiyordu. Biz akşamları yine marketlerde takıldık. Bir akşam da Köln’ün en ünlü barlarından Papa Joe’s Biersalon‘a gittik. Özellikle yerlilerin gittiği bu mekanın, bar bölümü ve oyuncak müzisyenlerin yarattığı atmosfer çok güzeldi.

Marketler geç saatlere kadar açık.

Bir diğer favori mekanımız Stadtgarten’daki bu bar oldu.

Köln seyahatim dolu dolu geçti. Sabah 8’de kalkıp, akşam 12’ye kadar sokaklarda dolanmak çok keyifliydi. Yağmurdan sıkıldığımızda Primark’ta dolandık. Yorulduğumuzda bir yerlerde kahve içtik veya hostele dönüp biraz dinlendik. “Artık her aralık ayında Almanya’ya gidelim” konulu sohbetlerimizin kahramanı oldu Köln…