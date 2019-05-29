Marakeş’te ne yenir?

Yemek yemek için bir yere gittiğimizde, genelde arkadaş ortamlarında sıkıntı yaşarım. İçeriğinden emin olmadığım şeyleri yiyemem, çok sulu yemek sevmem.

Kaldığım “Riad Marrakech Rouge” kahvaltı sağlıyordu; kahve, nane çayı, reçel, tereyağı, pideye benzer ekmekler ve kurabiye vardı. Sofrada tabii argan yağı da bulunuyor, ekmek banarak yeniyor bizdeki zeytinyağı usulü. Ekmekler çok lezzetli ve doyurucuydu; büyük ihtimal kalacağınız hotel veya hostelde de benzer bir sofrayla karşılacaksınız.

Fas ve komşu ülkelerin özel yemeklerinden birisi de tajin (tagine). Bizdeki karşılığı güveç olabilir. Tavuk veya etin sebzelerle birlikte pişirilip servis edildiği bir yemek; pişirildiği kapaklı kabın ismi de tajin bu arada. İçinde patates kızartması, portakal, limon, zeytin görmek mümkün. Bu tarz aromaları sıcak yemeklerde pek sevmesem de, önyargımı yenmek adına tattım ve beğendim. Djemaa el Fna’da güzel restaurantlar var; 1 tajin, tatlı ve alkolsüz içecekten oluşan öğle yemeği yaklaşık 20 Euro.

Fast food ararsanız, Medina’dan çıkıp, Gueliz isimli “yeni şehir” bölgesine gitmeniz gerekiyor. Zara gibi hazır giyim mağazaları, Starbucks ve McDonalds’ı burada bulabilirsiniz. Ama bunun dışında, Medina içinde, meydana çok yakın bir noktada, çok güzel burgerler yapan Roti D’or isimli büfeye kesinlikle uğramalısınız. Birçok gezi sitesinde de oylanmış, meşhur bir yer. Çok güzel burgerler, enchilada ve falafel yapıyorlar. Kaldığım süre boyunca 3-4 kere gittim sanırım 5 Euro’ya gayet doyurucu bir yemek yiyebilirsiniz.

Bu arada, denemek isteyenler için “camel” yani deve eti burger seçeneği de sunan yerler var. Ben denemeye cesaret edemedim ama araştırmak isteyenler için mekanın adı Café Clock Marrakech.

Marakeş’in meşhur meydanı “Djemaa el Fna” yerel lezzetleri tatmak için aslında en uygun yer. Ama gündüzleri boş ve sadece portakal suyu satıcıları oluyor. Portakal suyu oldukça ucuzdu bu arada, 4 ya da 5 Dirhem olsa gerek, onun da TL karşılığı 2 TL. Geceleri, tüm yemek tezgahları ortaya çıkıyor; köfte, tavuk, sebze. Birçok seçeneğiniz var. Ben köfteleri pek sevemedim, damak tadımın alışkın olduğu etten farklı olduğu için sanırım. Yemekten önce acı sos ve ekmek geliyor. Ana yemek olarak kuskus denedim; yine Kuzey Afrika’nın meşhur yemeklerinden biri.

Akşam yemeğinden sonra yine meydandaki Café de France hem nane çayı içmek hem de meydanı izlemek için en ideal nokta. Dondurma da satılıyor, alkol yok.

Bu gezide yine güzel bir anım da oldu; Bir tanıdığım vasıtasıyla tanıştığım Faslı aile beni iftara davet etti. Sofraları Türk mutfağından çok da farklı değildi; hurma, zeytin ve çorba vardı başlangıç olarak. Sofrada yaklaşık 4-5 saat geçirdik. Çok fotoğraf çekerek rahatsız etmek istemedim; oruç açıldıktan sonra börek, tavuk ve arkasından kuzu çevirme geldi. Yani damak zevkleri Türklerden çok farklı değil, sadece doğru yeri bulmak önemli.

Djemaa el Fna

Misafir olduğum Faslı ailenin iftar sofrası.

Hostelde karşılama çayı

RotiD’or

Tavuk tajin