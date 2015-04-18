Yoksa siz hâlâ Milano’da Corso Como 10 mağazası ile yetinenlerden misiniz? Bu kararınızı Deus Café’yi gezdikten sonra değiştirebilirsiniz. Alışveriş, tasarım, yeme-içme konusunda bir vaha olan Milano’da her yıl yeni yerler keşfediyorum. Özellikle şehrin yeni çekim noktası Porta Nuova Garibaldi’ye bayıldım. Bu rezidans-iş-sanat-alışveriş merkezi kompleksi Milano için bile farklı bir konsept. Öyle ya yılların Corso Como, Corsa Garibaldi, Piazza Repubblica gibi gözde alanlarının tam ortasına yerleştirilen, bu hepsi birbirinden çarpıcı tasarımlı yapılar, şehirde yeni bir buluşma noktası yaratmış. İşte kısa ve yepyeni bir Milano turu...

Deus Café

Corso Como 10 için kötü bir şey söylemek hadsizlik olur ancak yine de ürünleri sıra dışı gelmiyor artık. Bu markayı aklınızın bir köşesine yazın. El yapımı motosiklet ve bisikletleriyle ünlenen marka, Milano’nun gözde konsept mağazalarından. Binanın girişindeki bahçe her daim hareketli. Soldaki odalardan birinde berber, diğerinde terzi var. Tam karşıda yer alan mağazada motosiklet ve bisiklet dünyası, arada önemli markaların Deus için özel tasarlanan ve dikilen kıyafetleri, sörf tahtaları... “Görmeden dönmeyin” diyeceğimiz kadar var.

N’Ombra de Vin

Birkaç kez önünden geçmiş ve kalabalığa bakakalmıştım. Şaşırtıcı derecede hoş ve şık bir mekân. Sokaktaki tabure ve sehpalar her zaman dolu. Eğer dışarıda oturacaksanız etrafta takılmanız ve ilk boşalan yeri kapmanız lazım. Giriş katının büyük bölümünü kaplayan bar ve önündeki masalar da iyi bir tercih. Alt katta tarihi şarap mahzeninden restorana dönüştürülen mekân tipik İtalyan mutfağı. Milano, Brera’da kaçırılmaması gereken mekânlardan. Via San Marco 2, www.nombradevin.it

Pau

Arkada dev bir tasarım stüdyosu, önde şık bir konsept mağaza. Bu mağazalardan Milano’da başka örnekler de var. Burayı farklı kılan ise ürün seçiminde daha titiz olmazları. Tasarımcı Matteo Fantani ve eşi Karim Rashid’den tutun da pek çok önemli tasarımcının özel seçkilerini sergiliyor ve satıyor. Örneğin Strida marka katlanabilir bisiklet şık olduğu kadar işlevsel bir ürün. Katlandığında bir büyük bavulun içine girebilen bisiklet 9 kilogram ağırlığında. Açıldığında ise normal şehir bisikleti büyüklüğünde. Via G Rosales 5, www.paudesigncontainer.com

Porta Nuova

Daha once Corso Como’nun çıkışında, eski gece kulübü Hollywood’un karşısında yer alan, Milano’nun yıllar yılı ünlü kalan Casablanca adlı gece kulübünün yerinde yıllardır inşaat vardı. İnşaatı gizleyen panoların arkasında da hummalı bir çalışma... Piazza Repubblica ile Corso Como’nun arasına yepyeni bir kompleks yerleştirilmiş. Hepsi birbiri ile yarışan tasarımlı binalarda neler yok ki... Sanat galerisi, alışveriş merkezi, rezidanslar ve eğlence alanları. Nasıl olmuş da şehrin göbeğine böyle yeni bir hayat kurmuşlar oldukça şaşırtıcı. Girişteki caddede, başta Salvatore Ferragamo, Christian Louboutin gibi markaların vitrinlerinin arasından yürüyerek şık kafelerin, havuzların bulunduğu bir meydana geliyorsunuz. Ardından pek çok markanın kendini göstermek için farklılıklar yaratmaya çalıştığı, kimilerinin yarattığı orta ölçekli bir meydan bu. Replay’in The Stage’ine bir göz atın vaktiniz var ise... Read-Eat, Porta Nuova’nın en hareketli mekânı.

Finger’s Milano

“Milano’ya neden tekrar gidelim?” sorusunun cevabı. Harika yemek, harika servis, müthiş atmosfer. Romantik bir akşam yemeği ya da dostlarla eğlenceli bir gece için Milano’da, İtalyan mutfağına en güçlü alternatif. Neden mi? Bilindik suşi ve roll’lardan sıkıldıysanız, burası harika bir Japon füzyon mutfağı... Taze, yaratıcı, lezzetli ve bir o kadar şık. Loş ve eğlenceli... Şarap listesi geniş. Kokteyller iyi. Fiyatlar kaliteyle doğru orantılı fakat her keseye uygun seçenekler de mevcut. Milano’daki diğer şubesi Finger’s Garden da şiddetle önerilir.