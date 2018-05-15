Kuşkusuz Monako fotoğrafında bunların hepsi vardır ama yarım asırlık bir değişim süreci pek hesaba katılmaz. Örneğin, III. Rainier (Louis Henri Maxence Bertrand gerçek adı ile) 1949’da Monako Prensi unvanıyla tahta oturduğunda, Prensliğin kumarhane gelirleri yüzde 45 civarındayken, öldüğünde ve oğlu II. Albert tahta oturup işlerin başına geçtiğinde bu rakam yüzde 4’lere kadar gerilemişti. Bir çok servetin masalarda eridiği Monte Carlo kumarhanelerine şık ceket ve kravatla girme mecburiyeti de çoktan gerilerde kaldı. Hatta kimi günler personel sayısı müşterileri geçiyor. Evet, III. Rainier döneminde Monako, o bildiğimiz basmakalıp görüntülerden kendisini kısmen sıyırıp ekonomisini çeşitlendirmeyi başardı.

Monako hakkında temel bilgiler

Monako şehir devleti 5 bölümden oluşuyor: Saray, kale, katedral ve okyanus müzesinin olduğu Monako Merkez (Monaco Ville), denizden kazanılmış olan Fontvieille (Sarayın aşağısı), Herkül Limanı’nı kuşatan La Condamine, kalabalığın genelde yoğunlaştığı Monte Carlo ve egzotik bahçenin bulunduğu Moneghetti.

Monako'da gezilecek yerler

Monte Carlo ve kumarhanelerin bulunduğu meydanın en görkemli yapısı kuşkusuz Paris’teki Opera’nın da mimari olan Charles Garnier’in bi reseri olan Büyük Kumarhane. Eğer vaktiniz sınırlıysa alışveriş meraklılarını fazlasıyla memnun edecek Monte Carlo’da takılmalısınız, yok eğer her yeri görmek istiyorum diyorsanız; Font vieille, Nice’ten gelirken Monako’nun girişini ve marinanın arkasını oluşturuyor.

Monako’ya hâkim muhteşem manzarasıyla Prensliğin girişi olarak kabul edebileceğimiz noktada, içinde bir mağaranın da bulunduğu Egzotik Bahçe’de gezinin. Bileti alanlar tropik iklimlerden gelen bitki türlerini, mağara ve prehistorik dönemi kapsayan Antropoloji Müzesi’nide gezebiliyor. Otomobil meraklıları ise Prens III. Rainier’nin zamanla oluşturduğu özel koleksiyonu gezebilir. Yürüyüş için Heykeller Yolu’nun takip ederek meşhur birçok sanatçının eseri arasından geçip Prenses Grace Gül Bahçesi’ne ulaşabilirsiniz.

Eski Şehir’in olduğu kısımda bulunan ve geçmişi XIII. yüzyıla kadar uzanan Prenslik Sarayı, turistlerin Monako’da en çok rağbet ettikleri yerlerden biri. Önünden küçük tren kalkan (Azur Express), uluslararası üne sahip Okyanus Müzesi de turistler için olmazsa olmazlardan. 1910’da hizmete giren bu müze, uzun yıllar Kaptan Cousteau ile özdeşlemişti. Müzenin hemen yanında Monte Carlo Story, konforlu bir salonda Monako’nun tarihini 1927’den itibaren ayrıntılı bir şekilde 6 dilde anlatıyor.

Monako'da ne yenir ne içilir?

Monako mutfağı servis ve kalite açısından gerçekten çok iddalıdır. Restorantları pahalıysa da birçok lezzetli Fransız yemeğini size sunacaktır. Yerel lezzetler arasında Fougasse (Kokulu portakal çiçeği suyu ile hazırlanmış ve fındık, badem ve anasonla zenginleştirilmiş yemek), Socca (Nohut unlu gözleme), Barbagiuan (Pirin ve balkabağı ile doldurulmuş bir çeşit hamur) gibi yemekleri sayabiliriz. Şehirden lezzetli yemekleri tatmadan ayrılmak istemiyorsanız Louis 15, Monte Carlo, Buddha Bar gibi yerleri de ziyaret edebilirsiniz. Oldukça pahalı bir restoran olan ''Louis 15'' dünyanın en büyük mahzenine sahiptir. Restoran içerisinde yaklaşık 250.000 çeşit şişe şarap bulundurmaktadır.

Monako'ya nasıl gidilir?

Monaco'da havaalanı bulunmadığından,öncelikle uçak ile İstanbuldan Nice'ye gitmek gerekir. Oradan tren, otobüs, taksi ve arabayla Monaco'ya ulaşabilirsiniz. Nice otogarından her 15 dakika da bir otobüs kalktığından kolay ulaşım sağlanmaktadır. Aynı zamanda Nice havaalanında bulunan tren ile şehre ulaşmak da mümkün. Şehir içerisinde yaya olarak çok rahat bir şekilde şehir turu yapılabilir.

Monako vizesi

Monako'ya kısa süreli seyahatler için Fransa ya da başka bir Schengen ülkesinin vermiş olduğu Schengen vizesi geçerlidir. Ziyaret 3 yı geçecekse Monako'ya vize alma işlemleri Fransa Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarında yapılmaktadır.

Monako'da nerede kalınır?

Lüks oteller arasında Hermitage, Hotel de Paris, Fairmont Hotel, Le Meridien Beach Plaza'yi, ekonomik otellerden de Hotel de Paris, Hotel Cosmopolite, Colombus Hotel, PV-Holidays Colombus Hotel, Hotel Ambassador, Bw Hotel Prince De Galles'i sayabiliriz.