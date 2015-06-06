LEVENT ÖZÇELİK/HT CUMARTESİ



Tatil bizim için güneş, deniz, kumdan ibaret genelde. Kültür seyahatleriyse Paris’te Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Londra’da Big Ben, Roma’da Coloseo’dan öteye pek gitmiyor. Oysa doğa ile baş başa harika vakit geçirilebilecek, Fransız Rivierası, İspanyol kıyıları, Akdeniz, Kuzey İtalya ve İsviçre göl kıyıları ile rekabet edecek düzeyde yerler var. Bunlardan biri kuşkusuz Almanya’nın Bavyera bölgesi. Alp Dağları’nın eteklerinden İsviçre-Avusturya sınırlarına uzanan bu bölge olağanüstü doğasıyla dikkat çekiyor. Tegernsee ise Almanya’da, Bavyera Alpleri eteğinde bulunan bir “neverland” adeta. Gölle ve nefes kesici bir manzarayla karşılaşana kadar böyle bir sürprizin sizi beklediğini hayal bile edemiyorsunuz. Göl kültürünüzü İtalya’da Como ve İsviçre gölleriyle sınırlı tutmayıp Almanya’nın bu ütopik bölgesine mutlaka şans verin.





Tegernsee, bahsettiğim gibi bir “neverland” olsa da Münih’e yakınlığından dolayı sermaye tarafından da keşfedilmiş. Çok sayıda lüks otelin bulunduğu bölge, merkezi Münih’te bulunan Siemens, BMW, Allianz gibi uluslararası firmaların da hafta sonu konferans ve workshop’larına ev sahipliği yapıyor. Tegernsee’de, güzel bir göl kenarı yürüyüşüne temiz hava da eşlik edebilir, emekliliğinizi geçirmek için ideal bir yer olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat ev fiyatlarının Como’dan aşağı kalır yanı olmadığını görmek sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Kısacası, her “neverland” gibi Tegernsee de pahalı... Ama en azından ulaşılır! Peter Pan olmanıza gerek yok, gezgin ruhlu olun yeter.

BAVYERA’NIN YOLLARI



Münih şehir merkezinden çıkıp doğaya direksiyon kırdığınızda ara yollara atın kendinizi. Neredeyse Bavyera bölgesinin tümünün tarım ve hayvancılıkla uğraştığına şahit olacaksınız. Uçsuz bucaksız alanlardan söz ediyorum. İnişli çıkışlı kıvrımlı yollardan... Arada küçük kasabalarda soluklanıp o kasabaların minik meydanlarında bir şey içmenizi tavsiye ederim. Bavyera’nın kendine özgü bir dünyası var. Geleneklerinden kopmamış, geçmişi ve gelenekleriyle gurur duyan...

NEDEN GİTMELİSİNİZ?



Günübirlik kaçamak için, temiz hava için, Almanlar için denize tekabül eden göl kenarında balık yiyip weissbier içmek için, yürümek için, leziz peynirler tatmak için, Alman kırsalı ile ilgili fikir sahibi olmak için...

REHBER



Das Tegernsee



Göl kenarında bulunan, modern minimalist mimarisiyle dikkat çeken muhteşem bir otel. Spa ve baştan çıkarıcı havuzuyla öne çıkıyor. Neureuthstrasse 23, 83684



Seehotel Überfahrt



Tegernsee’nin en büyük otellerinden biri Seehotel. Göl kıyısındaki yürüyüş alanları ve manzarası mükemmel. Bu “neverland”in merkezi desek yeridir. Überfahrtstraße 10



Braustuberl Tegernsee



Bira içmek için uğrasanız da arkasından kendinizi yemek yerken bulacağınız; kısacası saatler geçirebileceğiniz keyifli bir Bavyera restoranı. Schlossplatz 1, 83684



Leeberghof



Soğuk kahvesi, manzarası, güzel bir akşam yemeği... Sebebiniz ne olursa olsun burası tatmin edici bir restoran. Ellingerstrasse 10, 83684

YOLDAYKEN...



Dinleyin



Eğer “Mekân ile ile uyumlu olsun” derseniz... Beethoven’dan Ayışığı Sonatı’nı dinleyin. Ya da Johann Sebastiann Bach koyun playlist’inize. Ama bu zamansız ve mistik atmosferde mutlaka klasiklerden gidin. İzleyin Rainer Werner Fassbinder’ın şehri sayılan Münih’e yolunuz düşmüşken sinemada da Fassbinder klasiklerini seçin. Okuyun Bu coğrafyada okumak için en iyi yazar bence Stefan Zweig. “Kafam almaz” derseniz Herman Hesse seçkisi yapın...