Dünyanın en iyi turizm köyü Şirince Tarihi, kültürel ve tarımsal değerlere sahip Şirince, BM Dünya Turizm Örgütü tarafından, 60 ülkeden 260'ın üzerinde köy arasından "En İyi Turizm Köyü" ağına seçildi.

Geçmişi MÖ 5. yüzyıla kadar uzanan büyüleyici bir köy Şirince. Efes Antik Kenti, Artemis Tapınağı, Meryem Ana Evi gibi dünyaca ünlü cazibe merkezleriyle çevrili Şirince, keşfedilmeyi bekleyen gizli bir mücevher. Şirince; tarihi, kültürel, gastronomi ve eğitim turizminin eşsiz bir karışımı. Ilımlı iklimi, yıl boyunca ziyarete imkan tanıyor. Köyün büyüleyici sokaklarını keşfederken, her köşesine derinlik ve karakter katan ve kökleri antik bir yerleşime dayanan zengin bir tarihle tanışacaksınız.

Kısa adı UNWTO olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından, 2021 yılından bu yana kültürel ve doğal kaynaklar, kaynakların geliştirilmesi ve korunması, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, turizm gelişimi, altyapı ve bağlantı, sağlık, emniyet ve güvenlik alanlarında değerlendirme yapılarak “En İyi Turizm Köyleri” ağı belirleniyor.

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Rumların Kırkıca, ilk yerleşenlerin Çirkince, Vali Kazım Dirik’in Şirince adını koyduğu bir mübadil köyü olan Şirince, mübadeleden bu yana geçen 100 yıla rağmen korunan dokusu, taş sokakları, köy çevresindeki doğal güzellikleri ve köy kadınlarının üretimleriyle sürdürülebilirlik kazanmasıyla 60 ülkeden 260 civarı köy arasından “En İyi Turizm Köyü” ağına seçildi.

Şirince'yi neden ziyaret etmek gerektiğini, görülebilecek yerleri ve yakın çevresindeki önemli mekanları sıralayalım...

Meyve şarapları

Doğa tutkunları bölgenin lezzetlerine doğrudan katkıda bulunan Şirince'nin eşsiz doğal florasına hayran kalacaklar. Köyün verimli topraklarından, yerel olarak üretilen şaraplar, meyveler ve zeytinyağı elde ediliyor. Şirince'nin civardaki bağlardan elde edilen ünlü meyve şarapları da çok ünlü. Köy kahvaltısı, keçi peyniri ve kaymağını yiyen iflah olmaz derler.

Nesin Matematik Köyü

Şirince sadece gezi ve gastronomik maceralardan ibaret değil, aynı zamanda her ilgi alanına göre farklı turizm deneyimleri sunan bir destinasyondur. Köy, bağ hasadından kültürel festivallere, otantik sanat sergilere ve gastronomik lezzetlere kadar herkes için farklı fırsatlar sunar. Doğa severler ekoturizm fırsatlarından yararlanabilir, bilgi peşinde olanlar ise ünlü Nesin Matematik Köyü'nün sunduğu eğitim faaliyetlerine katılabilirler.

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Üzüm bağları

Şirince'nin gerçek büyüsü, ziyaretçileri geleneksel köy yaşamının merkezine taşımasından kaynaklanıyor. Ev sahibesinin sizi ev yapımı şarabıyla karşıladığı, doğru bir şekilde restore edilmiş tarihi bir evde kaldığınızı hayal edin. Verimli topraklarında yetişen üzüm bağlarında Öküzgözü ve Boğazkere çeşitlerinin yanı sıra Büyük Karası ve Küçük Karası üzümleri de dahil olmak üzere dikkate değer endemik üzüm çeşitleri üretiliyor. Üzüm bağları arasında dolaşırken, yemyeşil bir doğa, nefes kesen manzaralar ile büyüleneceksiniz.

Mürver şerbeti

Ayrıca yerel çiçeklerden yapılan mürver şerbetlerini de denemeyi unutmayın. Bu leziz nektarı yudumlarken bir yandan da batan güneşin sıcağından yararlanıp Şirince'nin eşsiz güzelliğinin tadını çıkarabilirsiniz.

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Efes Antik Kenti, Celsus Kütüphanesi ve Artemis Tapınağı

Şirince, ziyaretçileri kendilerine çekecek ve büyüleyecek birçok cazibe merkezi ile çevrili. İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Şirince, Selçuk'a 8 km, Efes Antik Kenti'ne 12 km, Kuşadası'na 30 km, İzmir'e ise 85 km uzaklıkta. Şirince'ye yakın mesafedeki en dikkat çekici yerlerden biri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve dünyanın en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Efes Antik Kenti'dir. Efes'e adım atmak, büyük antik tiyatrosunu, görkemli Celsus Kütüphanesini ve Antik Dünyanın Yedi Harikasından biri olan hayranlık uyandıran Artemis Tapınağı'nı gezerken zamanda geriye yolculuk yapmak gibidir.

Meryem Ana Evi

Şirince'den kısa bir mesafede, Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından saygı duyulan kutsal bir hac yeri olan Meryem Ana Evi bulunuyor. Meryem Ana'nın son yıllarını geçirdiği yer olduğuna inanılan bu kutsal mekanın ziyaretçileri, huzurlu ve dingin atmosferini deneyimleme imkanı buluyorlar.

Smyrna Agorası

Şirince'ye komşu canlı ve çekici İzmir şehri de size çok yakın. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, zengin cazibe merkezleri ve kültürel deneyimler sunuyor. Kordon Gezinti Yolu boyunca keyifli bir yürüyüş yaparken ferahlatıcı deniz melteminin tadını çıkarın ve şehrin muhteşem sahil manzaralarına tanık olun. Şehrin zengin geçmişini sergileyen eski bir pazar yeri olan tarihi Smyrna Agorası'nı keşfedin.

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Urla

Doğal güzelliği arayanlar için yakındaki Urla, cennet gibi plajlar, üzüm bağları ve rahat bir sahil atmosferi vaat ediyor. Bölgede üretilen yerel şarapların tadını çıkarırken rahatlamak ve gevşemek için zaman ayırın.

Kuşadası

Günübirlik bir geziye hazırsanız, nefes kesen plajları ve muhteşem Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın bulunduğu sahil ilçesi Kuşadası sizi bekliyor. Çeşitli ekosistemlerini keşfedin, manzaralı patikalarda yürüyüş yapın veya güzel kumsallarında güneşin tadını çıkarın.

Apollon Tapınağı ve Pamukkale

Daha uzağa gittiğinizde büyük tarihsel öneme sahip görkemli bir yapı olan Apollon Tapınağı ile ünlü Didyma antik kentini keşfedeceksiniz. Görsel olarak büyüleyici bir manzara oluşturan gerçeküstü traverten terasları ve termal sularıyla tanınan UNESCO Dünya Mirası listesindeki Pamukkale'yi ziyaret etme fırsatını da kaçırmayın.

Şirince'nin bu olağanüstü cazibe merkezlerine yakın ideal konumu, onu tarihi, kültürel ve doğa harikaları dünyasına açılan bir kapı haline getiriyor. Şirince'yi ziyaret edenler, bölgenin hazinelerini kolayca keşfedebilir, zengin mirasına kendilerini kaptırabilir ve unutulmaz anılarla dönebilirler.

Şirince, tarih meraklılarına, değişik lezzetler arayanlara, doğa tutkunlarına, ve otantik bir kültürel deneyim yaşamak isteyenlere tavsiye edilecek bir yer. Bu büyüleyici köyün, zamana meydan okuyan güzelliklerinin bulunduğu bir dünyaya açılın ve ömür boyu sürecek anılar biriktirin.