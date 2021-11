Eski adı Serdica olan Sofya'nın gezilecek yerlerinden bazılarını derlediğimiz Sofya gezi rehberimize göz atmanızı tavsiye ediyoruz. İşte Sofya'nın gezilecek yerleri...

Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri olan Sofya'nın adı, bilgelik anlamına gelen Yunanca “Sofia” kelimesinden gelmektedir. Balkan ve Dünya Savaşları’nda büyük zarar görse de bugün modern binalar, parklar, alışveriş merkezleri, kiliseler, müzeler, galeriler ve pek çok ilgi çekici yer Sofya seyahatinizde sizi cezbedecek. Şimdi sizler için hazırladığımız Sofya gezi rehberi ile bu cazibe merkezi şehri yeniden keşfedelim...

SOFYA'NIN GEZİLECEK YERLERİ

ALEXANDER NEVSKİ KATEDRALİ

Yüksekliği 52 metre olan Bulgar ortodoks katedrali, Sofya'nın merkezinde yer alıyor. 1877-78 Osmanlı Rus savaşında ölen Rus askerlerinin anısına inşa edilen katedralin yapımına 1882 yılında başlanmış ve 1912 yılında resmi olarak açılmıştır. 3.170 metrekare alan içerisinde yer alan Alexander Nevski Katedrali'nin çan kulesinin tepesi ve üstünde bulunan haç tamamen altındandır. Çanın sesinin de 30 kilometre uzaktan duyulduğu söylenmektedir. Yaklaşık 10 bin kişinin bir arada ibadet edebildiği katedral, Balkanlardaki ikinci büyük katedral olma özelliğini taşır.

ROTONDO KİLİSESİ

UNESCO tarafından koruma altına alınmış olan Aziz George Rotunda Kilisesi'nin, M.S. 54'te Roma şehri Serdica’nın kalıntıları üzerine inşa edildiği söylenmektedir. Sofya’da bulunan en eski yapı olma özelliğine sahip kilise ilginç bir mimari yapıya ve kubbesinde birçok farklı zamanda yapılmış olan muhteşem fresk süslemelere sahiptir. Osmanlı döneminde cami olarak kullanılan kilisede 22 peygamberin tasvir edildiği freskler 20. yüzyılda keşfedilmiştir. Kırmızı kiremitlerden inşa edilmiş olan sevimli kilise bahçesinde Serdica şehrine ait arkeolojik kalıntıları görmek mümkündür.

AZİZ NİKOLAS RUS KİLİSESİ

Aleksander Nevski Kilisesi yakınında yer alan Aziz Nikolas Rus Kilisesi, Sofya’nın en zarif kilisesi olarak nitelendiriliyor. Göz kamaştırıcı altın kaplamalı kubbelere sahip olan kilisenin çanları İmparator II. Nicholas tarafından hediye edilmiş. İnşasına 1907 yılında başlanan ve yedi yılda tamamlanan kilise renkli ve etkileyici yapısıyla şehrin simgelerinden biri olarak gösteriliyor. Kilisenin içinde geleneksel Rus mozaik ve ağaç oymacılığı sanatlarından enfes örnekler görülebilir.

BANYABAŞI CAMİİ

1576’da yapılan cami, Mimar Sinan’ın Balkanlar’daki en eski eserlerinden biri. Maria Louiza Meydanı’nın Triaditsa Sokağı ile kesiştiği noktada yer alan cami, Kadı Seyfullah Efendi Camii olarak biliniyor. Tek kubbeli ve minareli olan caminin içinde Kur'an'dan alınan kaligrafik yazı ile yazılmış sözler ve muhteşem mavi çiniler ile süslü. Günümüzde ibadete açık olan camide bir dönem ezan sesini durdurmak için kampanyalar bile başlatılmış ancak başarılı olamamış.

ULUSAL ARKEOLOJİ MÜZESİ

Osmanlı döneminde yaptırılan Büyük Camii, Osmanlı İmparatorluğu’nun Bulgaristan topraklarından çekilmesiyle 1893 yılında Ulusal Arkeoloji Müzesi'ne dönüştürülmüş. Müzede Trakya İmparatorluğu, Yunan ve Roma dönemlerine ait arkeolojik eserler bulunuyor. Bulgaristan Bilimler Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren müzede en önemli eserlerden biri, Vulchitrun Hazinesi. 12 kilogram ağırlığındaki hazine 13 altın objeden oluşuyor. Hazinenin geçmişte Trakya Kralı'nın hizmetindeki bir rahibe ait olduğu ve dini ritüellerde kullanıldığı rivayet ediliyor.

ULUSAL TARİH MÜZESİ

Ulusal Tarih Müzesi 650 binden fazla belge ile Balkanların en büyük tarih müzesi olma özelliğini taşıyor. Birbirinden etkileyici koleksiyon ve sergileriyle Sofya’daki en önemli kültür duraklarından biri. 1973 yılında kurulan müzede, Bulgar topraklarının 8 bin yıllık tarihi ve Balkanlar'da yaşamış pek çok medeniyet ile ilgi bilgi edinilebiliyor. Müze 1973 yılında kuruldu.

IVAN VAZOV ULUSAL TİYATROSU

Ivan Vazov Ulusal Tiyatrosu, Bulgaristan'ın en büyük tiyatrosu olmasının yanı sıra ülkenin en eski, en göze çarpan ve en etkileyici tiyatrosu. Bu tiyatro, konumu ve görkemli mimarisi nedeniyle Sofya'nın en önemli simge yapılarından biridir. Sofya'nın merkezinde yer alan tiyatro, Viyanalı mimarlar Hermann Helmer ve Ferdinand Fellner tarafından Neoklasik tarzda tasarlandı. Bina 1906 yılında bitirilmiş ve 1907'de açılmıştır. 1925'te Ulusal Tiyatro'nun bir parçası olarak bir tiyatro okulu kurulmuştur. 1923'teki bir yangın ve 2. Dünya Savaşı'nda Sofya'nın bombalanması binayı ciddi şekilde tahrip etmişti, bu nedenle tiyatroda zaman içerisinde bazı yenilemeler yapıldı. Ana salondaki koltuk sayısı artırıldı, sahne daha geniş ve modern ekipmanla donatıldı. Bu yenilemeler yapılırken tiyatronun orijinal görünümü korunmuştur. Tiyatroda 800 kişilik büyük sahnenin yanı sıra iki tane 120 kişilik seyirci kapasitesi olan sahne de bulunuyor. Ulusal tiyatroda ülkenin en ünlü sanatçıları oyunlarını sergilemektedir.

RİLSKİ MANASTIRI

Sofya şehir merkezinin 120 kilometre güneyinde Alp Dağları’nın eteklerinde kurulu Rilalı Aziz Ivan Manastırı ya da yaygın ismi ile Rila Manastırı, Rila Ulusal Parkı’nın içerisinde yer alıyor. Deniz seviyesinden 1147 metre yüksekte kurulan manastır, 1983 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil edili. Kilise, konut ve idari yapılar içeren kompleks 8.800 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Manastır avlusunu 22 metre yüksek taş duvarlar çevreliyor. Manastırda 300 oda ve müze bulunuyor. Adını, manastırın kurucusu olan Rilalı İvan'dan alan manastır yaklaşık 60 keşişe ev sahipliği yapmaktadır.

ULUSAL SANAT GALERİSİ

Tzanko Lavrenov, Stoyan Sotinov, Zograf, Dospevski ve Pavlovic gibi ünlü Bulgar ressamların eserlerinin bulunduğu galeri, Çarlık Sarayı’nın içerisinde yer alıyor. Bulgaristan’ın en kapsamlı sanat koleksiyonuna sahip Ulusal Sanat Galerisi içerisinde 60 bin eser sergileniyor.

SVETA NEDELYA KATEDRALİ

Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş olan Kodi Seyfullah Efendi Cami aradan geçen yıllara rağmen korunmayı başarabilmiş en önemli eserlerden biri. Kentin sembollerinden biri de Sveta Nedelya Katedrali. Eski Osmanlı hamamlarından birinin yanında yer alan Tsentralnata Banya (Merkez Hamamları), seramik mozaiklerle süslenmiş, renkli cepheleriyle dikkat çekici. Sofya kültürel açıdan da oldukça gelişmiş bir şehir; pek çok müze, festival alanı, tiyatro binası ve sanat galerisi bulunuyor. Sofya’da yaşam günün her saati hareketli. Özellikle park ve bahçeler her daim Sofyalıları ağırlıyor; açık havada tenis oynayanlar, at binenler, koşanlar hiç eksik olmuyor. Yazın İskar Gölü’nde yelken keyfi Sofyalıların sıkça tercih ettiği aktiviteler arasında. Şehrin en ünlü parkları arasında yer alan Zaimov, Borisova Parkı, Yuzhen ve Patilantsi’ye Sofya ziyaretinizde mutlaka uğrayın.

MUTLAKA GÖRÜN

Tarihi şehrin çok eski dönemlerine uzanan Aleksander Nevski Katedrali’ni, Meçhul Asker Anıtı’nı, el emeği duvar işlemeleriyle göz dolduran Ayasofya Kilisesi’ni, şehrin hemen her yerinde olan yemyeşil parkları görmeden dönmeyin.

NE YENİR

Sofya mutfağı, ulusal ve uluslararası lezzetleriyle oldukça zengin. Kentte her kategoriden restorana rastlamak mümkün. Dünya mutfağının (Akdeniz, Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Asya) en lezzetli örneklerini tadabilirsiniz. Geleneksel Sofya mutfağının en önemli malzemeleri arasında sebze, et, sarımsak, soğan, yağ ve baharat çeşitleri bulunuyor. Shopska salata, snezhanka, bob chorba, tarator gyuvech, kyufteta, chushki byurek yerel mutfağın başlıca lezzetleri arasında yer alıyor. Sarmi (sarma), mousakka (musakka) ve baklava ise Sofya ile ortak lezzetlerimizden.

Hadjidraganovite Kashti: Geleneksel Bulgar yemekleri otantik bir atmosferde servis ediliyor. Eski ve yerel şarkılara, güzel Bulgar şarapları da eşlik ediyor. Balkanlar’ın en iyi restoranlarından biri. 75 Kozlodui St. Sofia

Otvad Aleiata Zad Shkafa: Sofya’nın en eski ve harap binalarından birinin renove edilmesiyle ortaya Christopher Lambert, Catherine Deneuve ve Bill Clinton gibi ünlü isimlerin şaraplarından tatmak için akın ettiği bir restoran çıktı. 31 Budapest St. Sofia

KONAKLAMA

Grand Hotel Sofia: Turistik yerlere yakınlığıyla da tercih sebebi olabilecek otel, 5 yıldızlı kalite peşinde koşanlar için doğru adres. 1, Gurko str., Sofia

Radisson Blu Grand Hotel: Konforu tesadüfe bırakmak istemiyorsanız Radisson Blu Grand Hotel’de kalabilirsiniz. 4, Narodno Sabranie Square, Sofia