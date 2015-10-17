Artık mevsimler yaz ve kıştan ibaret gibi görünse de sonbahar tüm gerçekliğiyle önümüzde. Yaz mevsiminde olduğu gibi gezmek için seçenekler de çok değil. Bu yüzden alternatif sonbahar güzergahlarını sizler için derledik.

İşte İstanbul'dan çok uzaklaşmadan sonbaharın keyfini çıkaracağınız 5 yer

YEMYEŞİL BİR RÜYA AĞVA

Latince iki dere arasındaki köy anlamına gelen Ağva, Göksu ve Yeşilçay nehirleri, cephesinde Karadeniz'in masmavi suyuyla bir doğa harikası.

İstanbul'un kuzeydoğunda kalan Ağva, Şile ilçesine bağlı bakir kalmış yerlerden biri. İstanbul'a 97 kilometre uzaklıktaki Ağva ilkbahar ve yaz aylarında tercih edildiği gibi sonbaharda da şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler için bir numaralı tercih.

Beldenin en çekici yanı derelerin yemyeşil kıyıları. Bu kıyılara oteller ve restoranlar yerleşmiş durumda. Beldedeki tüm aktiviteler buralarda yapılıyor.

Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi bir çok uygarlığın geçiş yeri olan belde Karadeniz kıyısında 3 kilometre uzunluğunda kumsala sahip. Bölgede keşfedilmesi gereken yerler arasında Kilim Koyu, Gelin Kayası, Saklı Göl bulunuyor. Bölgedeki Gelin Kayası kısmının sebebi beyaz olması ve duvaklı bir geline benzemesi.

Yemyeşil ormana yaslanan Ağva, otel açısından zengin bir belde. Özellikle otellerin kendine özgü mimarileri de Ağva'yı daha cazip kılıyor. Hem merkezde hem de sahil kenarında tesisler bulunuyor.

Ağva aktivite açısından da oldukça zengin. Beldede balık tutabilir, yürüyüş yapabilir, yüzebilir, bisiklete binebilir, avcılık yapabilir ve nehir aktivitelerine katılabilirsiniz. Doğa fotoğrafçılığı için de bulunmaz bir nimet olan Ağva'dan balık yemeden dönmeyin deriz.

CİĞERLERİNİZ OKSİJEN DOLSUN İSTERSENİZ ABANT

Dünyaca ünlü doğa harikası Abant sonbaharı da eşsiz güzelliği ile karşılıyor. Abant gölü kenarında bir bankta oturup sonbaharı seyredip, manzaranın ve sonsuz dinginliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

İstanbul'un merkezinde bulamayacağınız dozda oksijen bulabileceğiniz Abant Gölü etrafını müzikli ve eğlenceli Abant'a has faytonlarla turlayabilir ya da atlı tur yapabilirsiniz.

Yöreye özgü meşhur serpme köy kahvaltısının keyfini çıkardıktan sonra doğa yürüyüşleri ve safarilere katılmanızı öneririz.

Diğer bir önerimiz de Abant'a has yolüstü lezzet duraklarında mangalda sucuk ekmeğin tadına varmanız ya da sadece Abant Göl'ünde yaşayan oraya özgü kırmızı/iri benekli Abant alabalığının tadına bakmanız.

Gezintinize kültürel bir aktivite de katmak isterseniz, Abant Göl'ü girişinde bulunan ve tamamen ahşap mimaride inşaa edilmiş Abant Doğal Yaşam Müzesi'ni ziyaret etmelisiniz. Müzede Abant bölgesinde yaşayan vahşi hayvanlar, yetişen çiçek ve bitkilerden örnekler göreceksiniz.

Ayrıca; Yedigöller Milli Parkı, Örmeci Yaylası, Sinekli Yaylası, Samandere Şelalesi, Güzeldere Şelalesi, Seben Kaya Evleri, Yıldırım Beyazıt Camii, Süleyman Paşa Camii, Saraçhane Camii, Akşemseddin Türbesi, Orta Hamam ve Yıldırım Beyazıt Hamamı da gezibileceğiniz yerlerden bazıları.

DENİZ KENARINDA SONBAHAR KAMPI İÇİN MADAM MARTHA KOYU

Eski adıyla Halikya olan Madam Martha Koyu, Burgazada'da yer alıyor. Yassıada'nın tam karşısındaki koy yaklaşık 1 kilometrelik alanı kaplıyor.

Burgazada Vapur İskelesi'nden inip sağdaki yolu yakalaşık olarak 20 dakika takip ettiğinizde karşınıza çıkan Madam Martha Koyu, dik yokuşlu merdivenden aşağı indiğinizde, ilk başta gözlerinize inanamıyorsunuz. Doğal bir güzellik olan Madam Martha Koyu'nda yavaş yavaş alışıyorsunuz mavinin tonuna.

Madam Martha Koyu'nun güzelliklerinin arasında bir de acıklı bir hikayesi var. Lübnan'lı katalik bir Ermeni olan Martha Arat, Berc Kazar ile tanıştı ve evlendi. Fakat Martha hem davranış açısından hem de giyim tarzı açısından farklıydı ve kendisi hakkında dediler çıkmaya başlamıştı. Sonrasında ise Martha intihar etti. Bunun üzerine koyun adı Madam Martha Koyu olarak anılmaya başladı.

Özellikle kampçıların tercih ettiği koyda çadılar genellikle dik yokuşlu merdivenin sağında kalan kısımda kuruluyor. Taşlık kumsaldan meydana gelen koyda Ekber Çay Bahçesi'ndeki yaşlı amcayı ziyaret edebilirsiniz.

BALIK ZİYAFETİ İÇİN GARİPÇE KÖYÜ

Boğaz sahil şeridinde ve Rumelikavağı ile Rumelifeneri köyü arasında yer alan Garipçe Köyü, Sarıyer’in 9 köyünden biri. Karadeniz girişine hakim manzarası bulunan köyde sonsuz temiz hava, taze balıklar ve antik kaleler bulunuyor.

Köyden dönerken erişte, tereyağı, peynir, ev yapımı reçel, mısır ekmeği, yumurta, turşu gibi yiyecekler almanız mümkün. Tepeden boğazı görmek için Cenevizlilerden kalma kaleyi ziyaret edebilirsiniz.

Deniz manzarası eşliğinde Karadeniz kahvaltısı yapabilir, öğleden sonra kendinize balık ziyafeti çekebilirsiniz. İçkili restoran olmadığından buna dikkat etmelisiniz. Büyükliman tarafından giderken Garipçe Burnu’ndan Papaz Burnu’na kadar kayalar uzanıyor.

SAKİN KAHVALTININ ADRESİ KAZ DAĞLARI

Çanakkale ve Balıkesir sınırları içinde yer alan Kaz Dağları'nın en alçak yeri Edremit Körfezi'nin kuzey kıyıları, en yüksek yeri ise 1.774 metrelik Karataş Tepesi. Hem deniz hem de orman manzarası bulabileceğiniz Kaz Dağları kışın yaprak döken ağaçların bol olmasıyla sonbaharı rengarenk sevenler için bulunmaz bir cennet.

Bölgede Küçükkuyu, Akçay, Altınoluk ve Güre gibi denize kıyısı olan kısımlarda konaklamanız mümkün. Anadolu yarım adasının kuzeybatısında yer alan, Biga yarım adasının en yüksek dağı olarak bilinen Kaz Dağları, uzey doğu-güney batı yönünde 60 – 70 kilometre uzunluğunda

Kaz Dağları aynı zamanda Alplerden sonra dünyanın en fazla oksijen üreten dağ özelliğine sahip. Hiçbir yerde bulunmayan 21 bitkiye ev sahipliği yapan Kaz Dağları içinde barındırdığı vadiler ve şelalelerle büyüleyici bir doğaya sahip.

Birçok taş ev ve kamp alanı seçenekleri bulunan Kaz Dağları'nda manzaraya karşı sakin ve eşsiz bir kahvaltı yapabilir ardından milli parkı gezebilirsiniz. Aynı zamanda mitolojide bilinen, Tanrı Zeus'un Troya savaşını oturduğu yerden izlediği Zeus Altarı da Kaz Dağları'nda yer alıyor.