Viyana’nın ünlü cafeleri

Hikayeye göre şehrin kahveyle ilk tanışması, Osmanlı’nın 1683’teki kuşatmasıyla başlıyor. Şehirden çekilen ordunun geride bıraktığı kahve çekirdeklerinin geliştirilmesiyle yepyeni bir kültür de oluşmaya başlamış. Viyana cafeleri, aslında şehrin “rahat” yaşam tarzını yansıtıyor, burada hemen kahvenizi içip kalkmaktan ziyade, uzun saatler geçirmeniz hedeflenmiş.

Ünlü tarihi figürler de bu cafelerin daimi müşterileri arasında olduklarından, uzun yıllar boyunca gözde mekanlar olmaya devam etmişler. Viyana’dayken birkaç tanesine gitme fırsatım oldu; ama hala aklımda kalanlar var.

Şehirde kahve fiyatları 2.90 Euro’dan başlayıp, 4.50’ye kadar çıkabiliyor. Neredeyse her cafede, kahvenin yanında su ve hatta bazen çikolata ikram ediliyor. Yemek seçenekleri de mevcut. Ayrıca çoğunda gazete köşesi de var.

Café Central (1876)

Freud’un da sıklıkla uğradığı bu cafe, İkinci Dünya Savaşı sonrası kapanmış, 1986’da tekrar açılmış. Ben sabah saatlerinde uğradım ve fazla sıra beklemedim. Kahvaltı servisi yoğun geçiyor. Geniş bir tatlı menüsü var, ben erikli kek ve Wiener Melange sipariş ettim. Sütlü kahve sevmememe rağmen, bu kahveyi sevdim. Zaten Viyana cafelerinde menüde cappucino seçeneği yok, onun yerine melange servis ediliyor. Her gün saat 17:00 ile 22:00 arasında piyano dinletisi var.

Pazartesi – Cumartesi 7.30 – 22:00

Pazar ve resmi tatillerde 10.00 – 22.00

Cafe Sperl (1880)

Açıldığı zamandan bu yana, neredeyse hiç değişikliğe uğramayan Sperl, Before Sunrise filminde Jesse ve Celine’in oturduğu cafe olarak da biliniyor. Buranın garsonları Viyana genelinin aksine çok daha canayakındı. Kahve içmeye uğramışken öğle yemeğini burada yedim. Şinitzel fena değildi, ortam gerçekten güzeldi.

Pazartesi – Cumartesi: 07.00 – 22:00

Pazar ve resmi tatillerde: 11:00 – 20.00

Cafe Hawelka (1939)

Leopold and Josefine Hawelka çifti tarafından kurulan Hawelka’nın müdavimleri arasında Andy Warhol ve Arthur Miller varmış. Burası da diğerlerine göre küçük ve samimi bir cafe. Apple strudel gerçekten çok lezzetliydi, tüm yediğim tatlılar içinde en çok onu sevdim. Zaten girer girmez o tarçın kokusu burnunuza gelecek.

Pazartesi – Perşembe 08:00 – 24:00

Cuma – Cumartesi 08:00 – 01:00

Pazar: 10:00 – 24:00

Cafe Sacher (1832)

Ünlü çikolatalı kek sacher torte’un ilk kez yapıldığı yer olarak bilinen Cafe Sacher, Viyana’nın ve hatta dünyanın en ünlü cafelerinden biri. Hotel Sacher bünyesindeki cafede yer bulmak pek mümkün değil, ben de hemen yanındaki uzantısı Stube’da biraz sıra bekleyerek ancak oturabildim. “Hava güzel, dışarısı boş, neden almıyorlar” diye düşünürken, garson “İçerde yer yok, dışarda oturmayı kabul ederseniz buyrun” demesiyle aydınlandım, buranın olayı salonda oturmak.

Tarifi gizli tutulan sacher torte bana biraz fazla ağır geldi, ama yine de böyle özel bir lezzetin denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir kahve ve sacher torte bahşişle birlikte yaklaşık 12 Euro.

Stube bölümü sabah 10’da açılıp akşam 22:00’da kapanıyor. Cafe ise sabah 8’den geceyarısına kadar açık.

Cafe Landtmann ( 1873)

Yine Freud’un sıklıkla ziyaret ettiği Landtmann cafe, bahsettiğim diğer cafelere göre biraz daha lüks kategoride kabul edilebilecek bir yer. Fiyatlar da yüksek. Akşam saatlerinde ziyaret edilmesi daha makbul buranın, hatta bütçenize uyuyorsa akşam yemeği için de tercih edilebilir. Meşhur Kaiserschmarrn tatlısını burada denedim, şık bir sunumu var ama oldukça pahalı, 10 Euro. Sabah 7.30 açılıp, gece 12’de kapanıyor.