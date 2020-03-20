Bağışıklık sisteminizi güçlendiren kahvaltılar

Kahvaltı ise günün en önemli öğünüdür ve daha güçlü kahvaltı yapmak için doğru zamandayız. Sizlere hem besleyici hem de lezzetli ve farklı kahvaltı tarifleri hazırladık.

1- Kahvaltı kekleri

Malzemeler: 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 soğan, 1 tutam tuz, 1 orta boy taze kırmızı biber, 1 yemek kaşığı taze kekik, 8 yumurta, ¾ kap peynir, ½ kap az yağlı süt, ½ çay kaşığı pul biber, 2 kap ıspanak, ¼ kap zeytin

Yapılışı: Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısınmaya bırakın. Ocağa aldığınız tencerenin altını orta ateşe ayarlayın. Soğan ve tuzun yarısını az yağda kavurun. Kırmızı biberleri ve kekiği ekleyin, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp 4-5 dakika soğumaya bırakın.

Yumurta, peynir, süt, pul biber ve tuzun kalanını bir kapta iyice karıştırın. Ispanakları ve çekirdekleri çıkartılıp doğranmış zeytinleri ekleyin.

Muffin kaplarına karışımı eşit olarak dağıtın ve 25 dakika fırında pişirin.

2- Çiyalı puding

Malzemeler: ½ kap süt, 2 yemek kaşığı çiya tohumu, 2 çay kaşığı pekmez, ½ çay kaşığı toz kakao, ½ çay kaşığı vanilya, ½ kap böğürtlen, 1 yemek kaşığı kuru badem

Yapılışı: Süt, çiya tohumu, pekmez, toz kakao ve vanilyayı bir kapta iyice karıştırıp akşamdan (en az 8 saat öncesinden) buzdolabına koyun. Sabah çıkarttığınızda puding kıvamına gelmiş olacak. Kaptan pudingi kaşıkla alıp bardağın yarısına kadar bir kat yerleştirin. Üzerine böğürtlen ve bademlerin yarısını koyun, üzerini tekrar puding ile kapatın, kalan malzemeyle bardağın üzerini süsleyin.

3- Çilekli kara lahanalı salata

Malzemeler: 1 çay kaşığı doğranmış sarımsak, 1 tutam tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 çay kaşığı sirke, 1 tutam karabiber, 3 kap doğranmış kara lahana, ½ kap çilek

Yapılışı: Tüm malzemeleri bir salata tabağının içinde birleştirin.

4- Yeşil smoothie

Malzemeler: 1 muz, 1 kap kara lahana, 1 kap süt, ¼ kap avokado, 1 yemek kaşığı çiya tohumu, 2 çay kaşığı bal, 1 küp buz

Yapılışı: Tüm malzemeleri, sıvı bir püre haline gelene kadar blenderden geçirin.

5- Karnabaharlı sosisli yumurta

Malzemeler: 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 küçük soğan, 2 diş sarımsak, 6 adet orta boy sosis, 4 kap karnabahar (ufalanmış),¼ çay kaşığı tuz, ¼ çay kaşığı karabiber, 3 yemek kaşığı su, 8 yumurta

Yapılışı: Orta ateşte sarımsak ve soğanları iyice kavurun. Sosisleri ekleyin ve 4-5 dakika pişirmeye devam edin. Karışımı ocaktan alıp altını yüksek ateşe çevirin. Ufalanmış karnabaharları ocağın üzerinde, rengi kahverengiye dönüşene kadar kavurun. Su, tuz ve karabiberi ekleyin, ardından da sosisli karışımı tencereye koyun, 2 dakika birlikte pişirin. Diğer yanda yapışmaz tavada yumurtaları yağda pişirin. Yumurtaları ve sosisli karnabaharlı karışımı tabakta süsleyin.

6- Brokolili omlet

Malzemeler: 2 kaşık zeytinyağı, ¼ kap brokoli, ¼ kap ıspanak, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı süt, 2 yemek kaşığı peynir, 1 tutam tuz

Yapılışı: Orta ateşte brokoli ve ıspanağı az yağ ile 2 dakika kadar kavurun. Bir kabın içinde pişmiş sebzeler ile yumurta, peynir ve diğer tüm malzemeleri iyice karıştırıp omlet harcını hazırlayın. Yanmaz tavada üzerini ve altını iyice pişirin. Dilerseniz üzerini 1 yemek kaşığı hazır krema ile süsleyebilirsiniz.

7- Ananaslı greyfurtlu detoks smoothie

Malzemeler: 1 kap ananas suyu, 1 kap ananas, 1 kap ıspanak, 1 küçük greyfurt, ½ çay kaşığı taze zencefil, 1 küp buz.

Yapılışı: Tüm malzemeleri blenderden geçirerek içimlik bir püre haline getirin.

8- Fırında mantarlı yumurta

Malzemeler: 2 kaşık zeytinyağı, 1 kap mantar, 1 orta boy kırmızı ya da yeşil biber, 1 orta boy soğan, 250 gram tam buğday ekmeği, 200 gram sosis, 50 gram yağsız kaşar, 4 yumurta, 3 yumurta beyazı, 2 kap yağsız süt, 1 çay kaşığı taze kekik

Yapılışı: Geniş bir tencerede mantar, taze biber ve soğanları orta ateşte pişirin. Cam fırın tepsisini en altını yağlayıp ince doğranmış tam buğday ekmeklerini ince bir kat olarak serin. Üzerine doğranmış sosisleri, mantarlı sebze karışımını peyniri dizin. Ardından aynı dizimi tekrar yapın; ekmek, sosis, sebze, peynir. Bir başka kapta yumurta, yumurta akları, süt ve kekiği karıştırın ve fırın tepsisinin üzerine dökün. Tepsinin üzerini kapatın ve en az iki saat en fazla 24 saat dolapta bekletin. Üzerini açarak 180 derece fırında 50 dakika pişirin. Servis yapmadan önce 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.