Benim gibi biraz daha az kalorili tatlıları tercih edenler çıtır rulolarımızı hindistan cevizi ile süsleyebilirler.

MALZEMELER

1/2 paket baklavalık yufka

750 gr bal kabağı

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı ceviz içi

1 çay bardağı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

100 gr tereyağı

Arzuya göre karanfil veya zencefil kullanabilirsiniz

NASIL YAPILIR?

Kabakları rendeleyin

Ceviz içi, kuş üzümü, tarçını ve toz şekeri ilave edin

Tereyağı eritin

3 kat yufkanın aralarına tereyap sürün ve ve ucuna kabaklı karışımı koyup rulo şeklinde sarın.

Ruloları bir tepsiye dizin ve eşit porsiyonlara kesin

Bunu yaparken yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim

Kalan tereyağını ruloların üzerine sürün

180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

Üzerine pudra şekeri serpin veya önceden yapılmış ve soğutulmuş şerbeti dökün.

Baklavamız yeterince tatlı olduğu için bence şerbet dökmeden sadece süslerseniz yeterli olur. Fakat şerbetsiz baklava mı olur diyenleri için şerbet yapılışı da anlatıyorum.

Şerbet tarifi için malzemeler

3 su bardağı su

4 su bardağı şeker

1/4 limonun suyu

Şerbeti nasıl yapılır?

Şekeri ve suyu tencereye koyup, ocağın altını açın ve şeker eriyene kadar karıştırın

Şerbet tamamen kaynamaya başladıktan sonra, altını kısıp 30 dakika kaynatmaya devam edin

Çeyrek limon suyunu şerbeti ocaktan almadan 10 dakika önce ekleyin çünkü ocaktan almadan hemen önce eklerseniz şerbet şekerlenir



Şimdi güzel bir çay demleyin.

Afiyet olsun.