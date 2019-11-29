Benim gibi biraz daha az kalorili tatlıları tercih edenler çıtır rulolarımızı hindistan cevizi ile süsleyebilirler.
MALZEMELER
- 1/2 paket baklavalık yufka
- 750 gr bal kabağı
- 1 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı ceviz içi
- 1 çay bardağı kuş üzümü
- 1 çay kaşığı tarçın
- 100 gr tereyağı
- Arzuya göre karanfil veya zencefil kullanabilirsiniz
NASIL YAPILIR?
- Kabakları rendeleyin
- Ceviz içi, kuş üzümü, tarçını ve toz şekeri ilave edin
- Tereyağı eritin
- 3 kat yufkanın aralarına tereyap sürün ve ve ucuna kabaklı karışımı koyup rulo şeklinde sarın.
- Ruloları bir tepsiye dizin ve eşit porsiyonlara kesin
- Bunu yaparken yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim
- Kalan tereyağını ruloların üzerine sürün
- 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.
- Üzerine pudra şekeri serpin veya önceden yapılmış ve soğutulmuş şerbeti dökün.
Baklavamız yeterince tatlı olduğu için bence şerbet dökmeden sadece süslerseniz yeterli olur. Fakat şerbetsiz baklava mı olur diyenleri için şerbet yapılışı da anlatıyorum.
Şerbet tarifi için malzemeler
- 3 su bardağı su
- 4 su bardağı şeker
- 1/4 limonun suyu
Şerbeti nasıl yapılır?
- Şekeri ve suyu tencereye koyup, ocağın altını açın ve şeker eriyene kadar karıştırın
- Şerbet tamamen kaynamaya başladıktan sonra, altını kısıp 30 dakika kaynatmaya devam edin
- Çeyrek limon suyunu şerbeti ocaktan almadan 10 dakika önce ekleyin çünkü ocaktan almadan hemen önce eklerseniz şerbet şekerlenir
Şimdi güzel bir çay demleyin.
Afiyet olsun.
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