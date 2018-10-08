Kahvaltı için alternatif tarifler

PANKEK TARİFİ
MALZEMELER
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı un
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 4 su bardağı yoğurt
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı karbonat
NASIL YAPILIR?
- Derin bir kapta tüm malzemeleri karıştırın.
- Tel çırpıcı ile pürüzsüz ve cıvık bir hamur elde edeceksiniz.
- Tavayı ocağa alın, yağlayıp ısıtın.
- Ardından hazırladığınız hamurdan bir kaşık kadar koyup yuvarlak bir şekil almasını sağlayın.
- Arkalı önlü pişirin, tüm hamur bitene dek bu işlemi tekrar edin.
- Reçel, bal ve çilek gibi meyvelerle beraber tüketebilirsiniz.
FIRINDA YUMURTA KAPAMA TARİFİ
MALZEMELER
- 4 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber, tuz
NASIL YAPILIR?
- Yumurtaları haşlayın, kabuklarını soyup ikiye bölün.
- Tereyağını tavada eritip borcoma aldığımız yumurtaların üzerinde gezdirin.
- Pul biber, tuz, karabiber döküp önceden 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişirin.
- Maydanozla servis edebilirsiniz.
PATETESLİ YUMURTA TARİFİ
MALZEMELER
- 2 adet patates
- 2 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber
- 4 demet maydanoz
- Sıvıyağ
NASIL YAPILIR?
- Güzelce temizlediğiniz patateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.
- Doğradıktan sonra bir süzgece yerleştirin ve son bir kez yıkadıktan sonra kurulayın.
- Bir kaseye yumurtaları kırın ve içine tuz-karabiber ekleyerek çırpın.
- Süslemede kullanacağınız maydanozları da ince ince kıyıp bir kenarda bekletin.
ÇILBIR TARİFİ
MALZEMELER
- 2 adet yumurta
- 5 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
ÜZERİ İÇİN:
- 1 kase yoğurt
- 1 tatlı kaşığı nane ve pulbiber
NASIL YAPILIR?
- Derin bir tencerede su kaynatın ve ocağın altını kısın.
- Ardından kaynayan suyu karıştırarak girdap oluşmasını sağlayın.
- Yumurtaları, dağılmasını önlemek için bir kasenin içine tek tek kırıp tencere içindeki girdabın içine yavaşça bırakın.
- Pişen yumurtaları servis tabağına alarak üzerine çırpılmış yoğurt ve nane ile pulbiber dökerek servis edebilirsiniz.
RULO BÖREK TARİFİ
MALZEMELER
- 3 hazır adet yufka
- 1 çay bardağı sıvı yağ
İÇİ İÇİN:
- 250 gram karışık peynir
- 4-5 dal maydanoz
ÜZERİ İÇİN:
- 1 adet yumurta sarısı
NASIL YAPILIR?
- Peynirleri ezip içine ince ince kıydığınız maydanozu ekleyin.
- Ardından her bir yufkayı 8 parça halinde üçgen şeklinde kesin.
- Yufkanın büyük tarafına iç harcçtan koyup rulo şeklinde sarın.
- Yağlı kağıt serdiğiniz fırına tepsisine dizin.
- Önceden ısıttığınız 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
KAHVALTILIK DÜRÜM TARİFİ
MALZEMELER
- 1 tam buğday unlu lavaş
- 1 haşlanmış yumurta
- Dilimlenmiş zeytin
- Beyaz peynir
- 1 yeşil biber
- Yarım kırmızı biber
- 2-3 dal maydanoz
- Yarım avakado
NASIL YAPILIR?
- Yumurtamızı haşlayın kalan malzemeyi dilimleyip lavaşa dizin ve dürüm haline getirin.
Afiyet olsun...
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