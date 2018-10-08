Kahvaltı için alternatif tarifler

Bildiğiniz tariflere ufak dokunuşlarla bambaşka bir kimlik kazandırabilmeniz mümkün. Kahvaltı sofraları veya çay saatleri için yapılabilecek patatesli kahvaltılıklar, çörek ve rulo börek, çılbır ve yumurta kapama tarifi haberimizde.