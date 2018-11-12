Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei’nin geçen ay Londra’da tanıttığı yeni amiral gemisi Huawei Mate 20 Pro, Türkiye pazarında satışa çıkıyor.
Ultra geniş açı lens desteğiyle gelen üçlü Leica kamerası bulunan Huawei Mate 20 Pro, yapay zeka destekli kamera moduna da sahip.
Kullanıcılar bu modu kullanarak, çektikleri video içeriklerinin tonunu, doygunluğunu ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor.
Mate 20 Pro, görseldeki insan unsurlarını ayırarak ve etrafındaki renklerin canlılığını artırarak, kişileri daha çarpıcı bir şekilde vurgulayabiliyor.
Android 9 işletim sistemli Mate 20 Pro, ekran içi parmak izi okuma, yüz tanıma, diğer cihazları kablosuz şarj edebilme gibi özellikleriyle öne çıkıyor. 6.39 inç ekranıyla 3120x1440 piksel çözünürlük sunan telefondaki 40 MP, 20 MP ve 8 MP'lik üçlü arka kameraya 24 MP'lik ön kamera eşlik ediyor.
7nm değerindeki Kirin 980 yonga setiyle çalışan telefonda, 6 GB RAM + 128 GB ROM ve 8 GB RAM + 256 GB ROM depolama seçenekleri bulunuyor. 4200 mAh pile sahip olan cihaz, USB-C üzerinden şarj ediliyor ve veri aktarımı yapıyor.
FİYATIYLA DA RAKİP OLUYOR
Huawei’den yapılan açıklamaya göre Huawei Mate 20 Pro, Türkiye’de gece mavisi, alacakaranlık ve siyah renk seçenekleriyle 12 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.
Akıllı telefon pazarında Apple’ı geçerek Samsung’un ardından ikinciliğe yerleşen Çinli Huawei, yeni modelinde mzellikelrile birlikte fiyat çıtasını da yükseltti. Şirketin açıklamasına göre Mate 20 Pro’nun tavsiye edilen resmi Türkiye satış fiyatı ise 8499 TL olarak belirlendi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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