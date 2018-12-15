Kasımpaşa’nın hakemlerden çektiğini hiç kimse çekmemiştir… İşler iyi giderken, ortaya çıkan hakem faktörü hep çelmeledi Kasımpaşa takımını… Atiker Konyaspor maçında bunu bir kez daha gördük…



Kasımpaşa, bu sezon çok iyi bir performans yakaladı. Süper Lig’in en çok gol atan takımı oldular. Gol krallığı yarışının ilk sırasında ise yine Kasımpaşa’lı Diagne var… Bu istatistikler ve yukarıya doğru giden grafik Kasımpaşa’nın gücünü de gösteriyor… Mustafa Denizli’nin teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte iddialarını biraz daha yükselttiler. Geçen hafta müthiş bir maç çıkarmalarına rağmen yenildiler. Belki de on yılda bir olacak bir maçtı. Sayısız gol kaçırdılar. İki penaltı vuruşunu değerlendiremediler… Şans yanlarında değildi açıkçası…



Konyaspor karşılaşmasına çıkarken amaç galibiyetti şüphesiz. İyi hazırlanmışlardı. Maça da iyi başladılar. Oyunun kontrolü tamamen ellerindeydi. Daha karşılaşmanın başında üst üste pozisyonlar buldular. Konyaspor’un zorunlu iki değişikliği de işlerini biraz daha rahatlatmıştı…İlk yarı iyi oynamalarına rağmen golü bulamadılar…



A.Konyaspor öncelikle Diagne’yi iyi markaja aldı. Çok adamla savunmasını diri tutarak fırsat vermediler. Kasımpaşa’nın iki golcüsünü kontrol etmek ve onları oyundan düşürmek için yapılan taktikleri ilk 45 dakika süresince tuttu…

Karşılaşmanın ikinci yarısı, tempo ve mücadele olarak büyük heyecan içerisinde geçti. Güzel, zevkli bir oyun izledik. Her iki takım golü düşündü. Atak sayısı ve pozisyon çeşitliliği yaşandı…



HAKEM YILDIRIM’IN YANLIŞLARI



Bu güzel oyunun sonucunu belirleyen ise orta hakem Bülent Yıldırım oldu…

A. Konyaspor’un attığı ilk gol de, Jahovic’in Veysel’i omuzundan çekerek düşürmesi ve kendine avantaj yaratarak kazandığı topu ağlara göndermesine orta hakem Bülent Yıldırım gol kararı verdi. VAR (video yardımcı hakem) hakemi Arda Kardeşler, Yıldırımı uyararak, “bu pozisyona bir daha bak faul var” dedi. Yıldırım, bu uyarıya rağmen gol kararının geçerli olduğunu söyleyerek orta çizgiyi gösterdi…

İtirazların bir anlamı kalmamıştı. Yıldırım kararlıydı…

Ardından yine orta hakem Bülent Yıldırım ortaya çıktı. Bu kez, A.Konyaspor ceza sahası içerisinde Eduok omzundan çekilerek düşürüldü…VAR hakemi Arda Kardeşler, “penaltı olabilir” diyerek yine uyardı. Ancak, Bülent Yıldırım bu pozisyona da devam kararı verdi…



Buna benzer bir başka pozisyona faul kararı veren Yıldırım kendisiyle çelişmiş oldu. Bu da bir başka ayrıntıydı. Maçı izlemeyenler için…



İşte iki yanlış Yıldırım kararı maçın skorunu belirledi…



Maçın iyi oynayan tarafı değil, hakemin kararları sonucu skor tayin edilmiş oldu. Kasımpaşa’nın liderlik için büyük hamlesi çelmelendi açıkçası…



Taraftar ve medya desteği olmayan takımların kaderini hakemler mi belirleyecek? Ne yazık ki, görünen ve yaşanılanlara bakınca başka bir şey düşünmek olanaksız…

KASIMPAŞA SAVUNMASI DİKKATSİZ

Hakem hataları bir yana Kasımpaşa yediği iki golü iyi analiz etmek zorunda. Yenilen goller tamamen savunmanın dikkatsizliği ve beceriksizliği sonucu geldi. Kaptırılan topların ağlarla buluşması bunun en somut örneği…



Öndeyken, yapılmayacak hataların faturası ağır oldu…



Aslında oynanan tüm maçlar göz önüne alındığında aynı sorunla karşı karşıya Kasımpaşa. Kontra toplara karşı bir önlem alınamıyor. Eksik yakalanmak sürekli rakiplere gol şansı veriyor. Çok gol attığı gibi çok gol de yemeyi bir türlü önleyemiyorlar…



İyi ve üstün oynadıkları bir maçı puansız bitirmeleri düşündürücü. Hakem hatalarını bir kenara bırakırsak, dikkatsizlik ve yardımlaşma sorunu ortada…

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