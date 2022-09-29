Icardi ve Mata kararı

Son Konya karşılaşmasında sonradan oyuna giren Dubois ve Icardi ortaklığında gelen golle kazanmalarına rağmen Adana deplasmanının daha sert geçeceğini düşünen genç teknik adamın, savunmaya daha çok yardım eden Aanholt ile rakip stoperleri yoran Gomis’i ilk 11’de görevlendireceği öğrenildi.