Iğdır FK: 1 - Esenler Erokspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Iğdır FK'yı 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Oscar Pinchi ve Hamza Catakovic'in golleriyle 1-0'dan geri dönen Esenler Erokspor, puanını 3'e yükseltti. Iğdır FK ise 10 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Esenler Erokspor oldu.
Konuk ekibe 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 53'te Oscar Pinchi ve 88. dakikada Hamza Catakovic attı. Iğdır FK'nın tek golünü ise 24. dakikada Adrien Regattin kaydetti.
Bu sezon ilk galibiyetini alan Esenler Erokspor puanını 3'e yükseltirken, Iğdır FK ise 10 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Keçiörengücü'ne konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak.