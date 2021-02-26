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İstanbulkart HES kodu eşleştirme: İstanbulkart HES kodu yükleme nereden, nasıl yapılır?

İstanbullular, İBB'nin yeni korona virüs tedbirleri gereğince İstanbul içinde toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi yapmak zorunda. 15 Ocak'tan itibaren geçerli olan İstanbulkart'a HES kodu zorunluluğu, İstanbulkart'a hes kodu yüklemesi yapmayan vatandaşların toplu taşımaya binmesini engelliyor. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İşte İstanbulkart'a HES kodu yükleme ekranı

İstanbulkart HES kodu eşleştirme: İstanbulkart HES kodu yükleme nereden, nasıl yapılır?

İstanbulkart'a HES kodu ekleme nasıl yapılır? sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul'da ulaşımda HES kodu zorunluluğu dönemi başladı!! İstanbul Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak'tan beri HES kodu tanımlaması yapılmayan İstanbulkartların ulaşımda kullanılamasına izin vermiyor. İstanbulluların İstanbulkartlarını kullanabilmek için İstanbulkart'a HES kodu yüklemesi artık zorunlu. İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İşte İstanbulkart'a HES kodu yükleme

HES KODU ALMA İŞLEMİ

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden E-Devlet hes kodu alma ekranıyla alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

İSTANBULKART'A HES KODU TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

Eğer HES kodunuz varsa, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

Öncelikle;

Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.

Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.

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